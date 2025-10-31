為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    土城暫緩發展區 最快明年啟動區段徵

    2025/10/31 05:30 記者賴筱桐／新北報導

    位於新北市土城區金城路二段的土城暫緩發展區，早期屬於土城彈藥庫禁建區，隨著軍事管制解除，鄰近的市地重劃區及司法園區陸續開發，導致當地公共設施不足，市府推動區段徵收開發，都市計畫變更案已於今年五月廿七日經內政部都市計畫委員會通過，即日起辦理再次公開展覽卅天，十一月十三日將在土城區公所舉辦說明會，最快明年啟動區徵作業。

    城鄉發展局局長黃國峰指出，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，面積約十四．六七公頃，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，成為縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。城鄉局表示，開發之後可取得八．一四公頃公共設施用地，包含三．八四公頃公園綠地、二公頃學校用地，並畫設〇．七四公頃社會福利設施用地，預計提供六百戶社會住宅，結合托育、托老等公益性設施，滿足居民就學、生活與休閒需求。考量未來周邊有大量人口遷入，明德路將拓寬至廿公尺，銜接司法園區廿公尺寬主幹道，西側通往捷運土城站留設七公尺以上開放空間。

    城鄉局計畫審議科科長許仁成表示，土城暫緩發展區都市計畫為早期擬定，因應時空變化，調整部分土地使用，例如保留斬龍山文化遺址，劃設公園用地，配合金城交流道工程，將一．四六公頃的商業區位置調整到靠近土城醫院左側，和司法園區商業區串聯，區內則留設五％土地興建社會住宅等。

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
