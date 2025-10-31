新北增設公共化幼兒園 每年至少25班

北市編預算補足公私幼學費差額 侯友宜︰不跟進

新北市一一四學年度公立及非營利幼兒園共有一萬〇〇六八個招生名額，卻有一萬八六〇七人報名抽籤，僧多粥少；市議員林銘仁昨質詢表示，中央雖有育兒津貼補助，與私立幼兒園學費仍有落差，台北市府自編預算補足差額，盼新北跟進。新北市長侯友宜表示，若地方政府自行提高補助金額，中央可能扣回部分補助，新北持續增設公共化幼兒園，每年至少增加廿五班。

議員︰新版財劃法年增407億統籌款 足可辦理

林銘仁指出，在幼兒就學方面，中央雖然提供育兒津貼補助，但與私幼學費仍有落差，導致新北市平價的公幼搶破頭；台北市自編預算，針對二至四歲幼兒，按照園所每月收費訂定補助級距，每月最高補助四三三三元，減輕家長負擔，新北也要補足差額，況且新版財政收支劃分法上路後，新北市每年統籌分配稅款增加四〇七億元，應有預算可辦理。

侯︰跟進需增預算＋中央扣補助 花費逾40億

侯友宜表示，中央表態如果地方政府增加補助，中央會扣回補助比例，若新北跟進北市政策，最少需增加廿三億元預算，若中央再扣市府的補助，等於需要花費四十億元以上。

他說，新北市公共化幼兒園已達三．七萬個名額，每年至少增加廿五班，一〇八至一一四學年度已增設公共化幼兒園二七五班，提供七一二六個名額，市府會持續建置公共化幼兒園。

旗艦型幼兒園部分，教育局補充，一一四學年度已啟用位於板橋國中的新月非營利幼兒園，一一五學年度板橋區浮洲案接續開辦，均為十八班制，可招收四百名幼生；另擬於三重區文中小用地建置，持續與地方溝通停車需求，目前正評估新莊、土城、汐止區可行地點，會優先考量人口成長快速且收托需求高區域建置。

另，教育部補助地方調漲公立幼兒園午餐及點心費（餐點費）數額，一般地區調整為每日九十五元，偏遠地區為一〇五元；市議員鄭宇恩爭取「非山非市」（介於都會區和偏遠地區之間）幼兒園比照偏遠地區補助，例如淡水某國小附幼僅四名幼生就讀，午餐可與國小一同採購，但廚工每日僅有三八〇元補助可採購點心，選擇有限，部分幼兒園寒暑假也不到十人上課，盼市府額外補助餐點費。

侯友宜說，淡水此案暫以特殊個案協助，再跟中央爭取調整補助，並責成教育局通盤了解整體狀況。

