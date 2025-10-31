為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    反對劃特定區域重建 Fata’an部落青年抗議

    2025/10/31 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    國民黨立院黨團總召傅崐萁推「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」，國民黨昨下午三點由韓國瑜主導黨團協商，部落集結旅北青年昨下午兩點在立院前抗議，高喊「拒絕圈地、反對迫遷」、「假法案、真綁樁」！

    馬太鞍洪災條例進入朝野協商

    針對馬太鞍溪堰塞湖洪災的重建，包括國民黨、行政院都有提重建條例，國民黨版是承襲莫拉克災後重建條例，當中第六條「中央、地方政府得就災區安全堪虞之土地，應與原居者取得共識，得劃定特定區域，限制居住」，被質疑等於是替遷村鋪路，將族人剝離世居的土地。

    族人質疑國民黨版本幫傅樁腳炒土地

    部落青年Lisin 說，光復、鳳林災區包括Fata’an、太巴塱、阿陶莫、加里洞、山興等部落都持續追蹤重建條例議題，爭議條文完全沒有經過災民同意、沒有經過部落討論！支援的律師團指出，傅崐萁們若壓倒性通過此案，搭配圈地迫遷，懷疑背後嗷嗷待哺的就是傅崐萁的樁腳，會拿去炒作土地、大造鎮。

    部落青年Namoh認為，傅崐萁廿七日才到光復座談，應該是議長那一腳，讓傅崐萁急著三天後找韓國瑜協商，救災撤村都沒這麼急，一旦通過，等於兩百億元「想怎麼玩就怎麼玩」。

    Lisin說，災民要的是實質的參與、公開透明的討論，希望的是知情同意權，民眾主動獲得足夠資訊後再來同意；受災居民還有其他非原住民，縣府至今連說明會、座談會、公聽會都沒有，「他們的同意權也需要被保障」。

