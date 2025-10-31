花蓮救災便當費要花近億 議員嚇傻

花蓮縣議員胡仁順昨天拿到縣府提供的資料，發現便當竟然花了快一億元。（胡仁順提供）

日吃三萬多個便當 民進黨團要徐榛蔚說清楚

花蓮縣議會今天舉行定期大會，民進黨議員胡仁順會前拿到縣府災害準備金使用彙整表，驚訝「原來縣府救災便當吃了近億元」！讓網友看到恍然大悟「這就是阻擋義煮團的原因」！民進黨團表示，一定要求縣長徐榛蔚說清楚明細！

議員拿到縣府資料 質疑不合理

縣議員胡仁順昨曝光一張花蓮縣政府災害準備金的使用彙整表，上面寫著馬太鞍溪堰塞湖災害，救災工作相關人員的便當餐盒竟吃了九千一百六十六萬七千餘元。

胡仁順說，縣府在本月廿二日決標的緊急採購便當經費，從上月廿三日到本月七日，十五天花了一千五百六十萬元，平均日採購一萬零四百個便當，含國軍、救災人員、災民、志工們，他覺得是合理的。

網酸︰這就是阻擋義煮團原因

但從縣府的這張表格，截至本月廿日共廿八天，便當經費卻膨脹到九千一百六十六萬七千餘元，依縣府曾公布的數據，連續假日時最多一餐兩萬五千個便當、平日約八千個便當，縣府的花費如以一顆百元計算，等於九十一萬六千多個便當，日均三萬兩千個，在慈濟、義煮團都還在的情況下，每天三萬多個便當不合理。

民進黨議員張美慧說，過去定期大會縣長通常是下午施政報告才到場，但這次馬太鞍洪災救災荒腔走板，議會要求縣長今天早上就要到議會針對馬太鞍溪堰塞湖洪災做專案報告，就看徐榛蔚是「親自來、還是神隱找秘書長代打」？

縣府︰至昨天金額為四千萬餘元

縣府嚴正駁斥「與事實全不符」，對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》、《社會秩序維護法》嚴辦以正視聽。縣府強調，便當採購是開口契約，依實際用量「實支實付」，截至昨天金額為四千零九十二萬餘元，絕無所謂「花近億元買便當」情事，也沒有阻擋義煮團入災區。

馬太鞍欣綠農園準備的義煮便當，送給國軍官兵。（記者花孟璟攝）

