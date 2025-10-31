禁運外地豬延7天 宜縣11/16才開放

非洲豬瘟禁宰禁運豬隻至十一月六日，宜蘭縣為避免毛豬跨縣移動增加風險，在中央開放解禁後，肉品市場扣除原定二天休市，將再加一週「禁運外地豬」，以在地「宜蘭豬」優先供應，預計十一月十六日才會開放外縣市毛豬運進宜蘭屠宰。

宜蘭縣議會昨開議，縣府隨即進行非洲豬瘟專案報告。農業處長李新泰說，宜蘭市場每天需求約四百頭豬，半數以上靠外縣市供應，中央自本月廿三日禁宰禁運至下月六日，經統計，這期間縣內累計未屠宰豬隻，在開放後暫時能自給。

李新泰指出，考量外地豬跨縣市移動風險，加上為紓解禁宰禁運期間，宜蘭累計未屠宰約三千頭毛豬，已與供銷雙方及豬農達成協議，十一月七日中央解禁後，扣除二天休市，宜蘭會延長七天禁運外地豬到十五日，十六日再開放屠宰外縣市毛豬。

為避免解禁後拍賣價格波動過大，宜縣開市首日拍賣價格會參考十月廿一日、每公斤一〇二．九三元拍賣，避免採用十月廿二日疫情當天的拍賣價。

至於相關產業鏈補貼，中央已祭出補助，但多名議員要求縣府加碼因應。縣府表示，擬朝免、減收代宰費及管理費方向研議，以不重複中央補助為原則。宜蘭縣肉品市場目前針對屠宰每頭豬收取二二五元代宰費；每拍賣成交一頭豬的管理費，依照成交價二％計算，每頭約收三百元，由承銷商及豬農各付一半。

另，傳統肉攤暫停營業，中央有補貼每攤三萬元，若非補助租金的話，宜蘭縣可以考慮補助肉攤租金，縣府表示，後續補助方案確定會儘速對外公布。

