    首頁 > 生活

    腰椎間盤突出免役 蔣萬安遭質疑

    2025/10/31 05:30 記者何玉華／台北報導

    知名藝人偽造病歷閃避兵役，讓台北市長蔣萬安二〇〇三年體檢判定「腰椎間盤突出」，改服補充兵十四天一事又被關注，前國大代表黃澎孝在臉書貼文質疑蔣萬安的病例，指蔣萬安「腰椎間盤突出」，卻在留美期間從事騎腳踏車登山這種需要腰力和腳力的激烈運動，年過四十還能在籃球場上馳騁；蔣萬安今年五月在議會答覆台北市議員洪婉臻質詢「閃兵」時強調，一切依法依規定，「每次選舉都被公開檢驗，也被談論過很多次」，昨未再就此回應。

    黃澎孝昨貼文指出，在修杰楷、陳柏霖和坤達等人被拘提後，Energy前成員唐振剛也因多年前以偽造「高血壓」病歷閃避兵役而主動前往新北地檢署自首。他指蔣萬安在自傳《台北．萬安》書中自述，在美國加入「登山車隊，在休假期間騎遍各種刺激路線，當然摔車是一定的」； 質疑騎腳踏車登山是多麼需要腰力和腳力的激烈運動，豈是「腰椎間盤突出」以致不能當兵的患者所能從事的刺激運動？且作為「腰椎間盤突出」的老病號，蔣萬安年過四十，還能夠在籃球場上健步如飛。

    黃澎孝質疑讓蔣萬安爽當十四天補充兵的「腰椎間盤突出」病歷沒問題嗎？面對因偽造病例閃兵而被拘提的知名藝人，一直直挺腰桿的蔣萬安能夠心安乎？

