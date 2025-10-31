北市捷運聯開宅 兩房以下保留出租

台北市捷運局聯開宅相關辦法修正，兩房以下房型暫保留出租，且出售均需經過議會同意。（資料照）

台北市捷運局有意出售捷運聯開宅，上會期提案修正相關條例，被跨黨派議員反對。昨捷運局將相關辦法修正並於議會交通委員會報告，兩房以下房型暫保留出租，且出售均需經過議會同意。跨黨派多位議員認為，捷運局有自償財源需求，市府也有興建社宅需求，聯開宅不應流入市場，可以賣給都市發展局做社宅。捷運局長鄭德發說，還是要考量市府能負擔的債務數字，市府內部會再做討論。

議員︰可賣給都發局做社宅

捷運局昨報告，台北市今、明兩年預定分回兩處簽約基地，共計二七二戶的聯開宅。捷運局說，目前聯開宅租金已不敷償還借款利息，需針對現有租售策略調整以免債留子孫；後續處理原則，除尊重議會監督權，出售需經同意外，為兼顧年輕族群租屋需求，兩房以下住宅暫保留出租。

請繼續往下閱讀...

市議員汪志冰說，公益性質政策易放難收，現在聯開宅出租就是無法償還利息，如果不立即處理債務只會越滾越大，這是政府責任，支持調整聯開宅政策。

市議員陳炳甫說，聯開宅地段精華，本來就不應該當社宅，應該處分掉，但如果分回的是商辦部分，市府可以考量未來增值空間而保留。

市議員張志豪指出，雖然社宅不是捷運局主管，但市府一體，這是部分取捨問題，就算所有聯開宅都出售，又能解決多少債務問題呢？

市議員簡舒培說，當時柯文哲把聯開宅賦予社宅任務被審計部糾正，既然市府有社宅需求，捷運局又有自償財源需求，不如就賣給都發局。

交委會召集人游淑慧也說，現在收回也是給物業公司管理，為何不乾脆給都發局管理。市議員徐弘庭認為，可以考慮出售，或是以設定地上權方式給都發局。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法