    首頁 > 生活

    沒位子停還要繳錢 議員促北市停車場設緩衝期

    2025/10/31 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    北市議員洪婉臻提案要求公有停車場，全面建置十五至三十分鐘緩衝免費。 （資料照）

    北市議員洪婉臻提案要求公有停車場，全面建置十五至三十分鐘緩衝免費。 （資料照）

    交通局表示將檢討 並授權管理員從寬放行

    不少開車族都碰過，開車進公有停車場卻發現無位可停，或是僅剩不能停放的身障、婦幼車位，只能被迫離場，卻還是要被收費。市議員洪婉臻提案，要求公有停車場應全面建置十五至卅分鐘緩衝免費出場，以免民眾被當冤大頭。交通局表示會檢討，會授權管理員從寬放行。

    洪婉臻︰建置15至30分鐘緩衝

    台北市議會交通委員會昨審洪婉臻提案，洪婉臻指出，有民眾抱怨進入公有停車場卻因誤入等原因無車位可停，離場時卻因為沒有緩衝時間，仍然被收費，這並不符合「使用者付費的精神」；她認為，公有停車場應秉持公益原則，建立入場十五至卅分鐘緩衝期免費機制，避免民眾因車位不足而立即離場，仍被收費的不當情形，並有效舒緩區域交通壅塞問題，緩衝時間得依照區域特性適度調整。

    停管處︰部分停車場有30分鐘免費

    停管處長劉瑞麟說，台北市停車需求多，路外停車場供給無法滿足，許多地點都要經常排隊進場，目前針對有接送需求的學校停車場，或部分車站都有卅分鐘免費，也提供給計程車這類服務，讓司機可短暫停車如廁、吃飯等。她說，而對於議員要求，會研議透過教育訓練，授權停車場管理員，針對這類短時間誤入民眾從寬認定放行。

    洪婉臻說，許多地方民眾反映都有這類狀況，且不是每個停車場都有管理員，停管處的想法或許太過樂觀。

    游淑慧裁示停管處 先研議相關作法

    市議員簡舒培也說，公有停車場有緩衝機制可短時間臨時停車，也能提供民眾更多選擇，以免貪圖一時方便反而違停於路邊，導致更多交通亂象。

    交委會召集人游淑慧說，有些不見得是停車場誤放進來，可能剩下的僅有身障、婦幼車位，民眾進場不能停就只能出場，也認同應該有緩衝時間，裁示停管處先研議相關作法，如果沒有管理員在的停車場，要開放緩衝系統設定。

