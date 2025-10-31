捷運板南線 11/10起加密班距時段提早

台北捷運公司宣布，自十一月十日起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距。（資料照）

平日尖峰由上午8點提前至7點半 板南、淡水信義線假日班距縮短

台北捷運每天承載破百萬運量，尤其板南線（藍線）尖峰時段總是擠滿人潮，是通勤族的惡夢。台北捷運公司昨日指出，自十一月十日起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距；此外，因應年底多項大型活動，板南線及淡水信義線（紅線）也陸續調整假日班距，加強疏運人潮，提供更便利的服務。

通勤族︰板橋端進北市 車廂太擠

每天搭乘板南線上下班的楊先生表示，上下班尖峰時間的板南線簡直是每個通勤族的惡夢，尤其從板橋端進台北市方向，上班時間一定擠得水洩不通，有時候甚至一班車無法將月台的旅客全部載運走，要是經過轉乘車站，大量上、下車的人潮來去也讓人擠得很不舒服；通勤族陳小姐說，每次搭乘板南線都覺得很痛苦，且列車採最密班距時，為了要調整前後列車的車距，行駛間也常常會有突然加速、減速或者是急停的現象，讓人搭了很不舒服，稍有不慎就會跌倒。

北捷︰加強疏運 增加運能約2000人

北捷指出，板南線是台北捷運系統運量最高路線，目前平日上 午八點至八點半尖峰時段已達系統最密班距。

北捷表示，為分散及疏運尖峰人潮，十一月十日起，板南線平日上午尖峰時段，亞東醫院站往南港展覽館方向，兩分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原先上午八點提前至七點卅分開始。

北捷說，經整體調度後，將增加一部列車運能約一五〇〇人，加上已上線載客的六部空間優化列車，增加運能約五〇〇人，合計共能增加運能約二〇〇〇人。

淡水信義線 週六最密班距縮至4分鐘

此外，北捷也指出，配合接下來將陸續登場的大型活動，如大巨蛋演唱會、百貨週年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，板南線假日重疊區間的最密班距，已經由原本四．五分鐘縮短至三．五分鐘；淡水信義線方面，十一月八日起，調整星期六重疊區間最密班距，由原本的五分鐘縮短為四分鐘，透過縮短班距、適時加發列車等措施，加強服務旅客疏運。

北捷說，歡迎民眾假日出遊或參與各項大型活動時，多利用大眾運輸工具，事先下載「台北捷運Go」App規劃行程，乘車時透過路線擁擠度與到站時刻，適時安排行程與避開人潮擁擠車廂。

