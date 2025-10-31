為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    總統：推動近零碳建築 提升至國家核心戰略

    2025/10/31 05:30 記者陳政宇、黃宜靜／台北報導
    總統賴清德昨主持國家氣候變遷對策委員會第五次會議，針對二〇五〇淨零轉型目標，將「近零碳建築」提升為國家核心戰略。（總統府提供）

    總統賴清德昨主持國家氣候變遷對策委員會第五次會議，針對二〇五〇淨零轉型目標，將「近零碳建築」提升為國家核心戰略。（總統府提供）

    總統賴清德昨主持國家氣候變遷對策委員會第五次會議，針對二〇五〇淨零轉型目標，將「近零碳建築」提升為國家核心戰略，並向行政團隊交付三項核心任務，要為台灣的居住品質與國土韌性打下關鍵基礎。

    強化城鄉氣候韌性 台灣國土韌性關鍵

    賴清德席間裁示，台灣要達成二〇五〇淨零轉型的國家目標，住商部門是不可或缺的一環，追求的不僅是建築的節能減碳，更要為所有人打造在極端氣候衝擊下，依然能夠安全、舒適、有尊嚴的永續家園。「近零碳建築」必須從示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

    公有建物 拚2028前近零碳

    據此，賴清德交付三項核心任務，首先從既有建築著手，公部門率先示範，全國中央機關及國營事業在二〇二八年底前，完成所轄建築能效盤點及改善規劃。其次，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在二〇三〇年、二〇三五年的階段性目標與強制性標準規範；同時提出涵蓋法規及誘因的完整方案。

    第三項任務，將視野從單一建築提升到整體的國土安全格局，內政部推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築改造、擴展到整體社區更新，最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級；將廣設都市的綠帶與生態廊道，提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

    制定空污與疾病防治國家戰略

    針對國民健康，賴清德也提出兩項裁示，第一，建構更全面的國民健康與空氣品質守護機制，制定跨部會空氣污染與疾病防治國家戰略，強化健康和環境的資料共享，完善風險評估的機制。

    第二，要讓校園擁有良好的空氣品質，跨部會推動校園空氣品質防護策略。和地方政府合作擴大劃設「空氣品質維護區」；校內則建立從監測、通報、到應變的標準作業流程。

