立院初審通過職安法／負責人職場霸凌 最重罰100萬

立法院社會福利及衛生環境委員會昨初審通過「職業安全衛生法修正草案」，增訂「職場霸凌防治」專章，明定職場霸凌定義、防治措施、雇主接獲申訴後必須通報等；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處100萬元罰鍰。（記者謝君臨攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會昨初審通過「職業安全衛生法修正草案」，增訂「職場霸凌防治」專章，明定職場霸凌定義、防治措施、雇主接獲申訴後必須通報等；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處一百萬元罰鍰。此外，若雇主違反安全設施，可處五萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

雇主違反安全設施 最重罰300萬

初審通過條文增訂「職場霸凌防治」專章，明定「職場霸凌」是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

請繼續往下閱讀...

初審通過條文規定，雇主應採取必要措施防治職場霸凌；若接獲勞工申訴，雇主應於主管機關指定網站登錄，避免選擇性通報。若雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處三萬元以上、七十五萬以下罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，可處一萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

條文明定，職場霸凌事件調查應秉持客觀、公正、公平原則，若僱用勞工達一定規模，應組成調查小組，外聘成員比例不得少於二分之一。若被申訴人為最高負責人時，勞工得逕向縣市主管機關提起申訴。

此外，初審通過條文也提高針對雇主違規的刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。刑事責任部分，若發生死亡職災，刑期上限由三年提升至五年，罰金上限提高為一百五十萬元；行政罰部分，罰鍰上限提升至七十五萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法