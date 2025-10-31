死豬化製單 中市府承認甲聯遭塗改

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，該養豬場經中市府二次清消後，再次採樣仍有二處呈現陽性反應，中央指派國防部化學兵今天擴大清消，避免病毒傳播。（中市府提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，台中市府疫調漏洞百出，其中斃死豬數量兜不攏，農業局副局長蔡勇勝昨證實是化製場留存的甲聯有塗改，已經行文請雲林縣府調出單據釐清；另該養豬場經台中市府二次清消後再次採樣，仍有二處呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，已協調國防部化學兵，今日會同專家學者共同執行清消。

梧棲案場二次清消 仍有2處陽性

農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，其中甲聯由化製車駕駛送抵化製場後供核對留存，乙聯送交縣市動保單位，丙聯由飼主留存。

梧棲養豬場斃死豬頭數自一開始的一一六、一一七頭，最後化製廠系統僅七十八頭，數量落差大，且三聯單中疑似有塗改痕跡，斃死豬頭數不符。蔡勇勝表示，台中沒有化製場，斃死豬是送往雲林化製，目前確認是化製場留存的甲聯有塗改，但塗改前後的數字為何，他未說明。

另外，中市府強調，豬農說辭反覆、造成疫調困難，因該豬場是由八十多歲老農與兒子共同經營，蔡勇勝指出，已找老農兒子疫調過兩次，昨天再去第三次，釐清疑點。

三度赴台中視導 卓揆：台中疫調要確實

行政院長卓榮泰八天內三次到台中前進應變所視導，卓表示，針對台中二次疫調內容仍有疑點待釐清，包含案例場進出人員、化製車輛及相關車輛的清消，交叉紀錄確實性，及關聯場間的廚餘飼料來源、去向，都必須更清楚比對，務必把疫情鎖在台中案場單一場次。

為釐清感染源與傳播路徑，「中央疫調團」成立後已立刻到台中協助疫調，中央與地方的資料務必「迅速、正確、一致」。

國防部化學兵 今擴大清消

該養豬場經二次清消仍有二處陽性，農業部長陳駿季說明，這次檢出陽性的地方，分別是牆面以及飲水處，中市府的清消作業流程確實有需要更加強之處，各縣市也擔心病毒擴散到他處，才請國防部化學兵協助，國防部也已同意用更強烈方式清消，也會請專家陪同執行，務必在今天完成，避免病毒傳播。

