    首頁 > 生活

    非洲豬瘟》研議取消免檢疫通道 入境全都查

    2025/10/31 05:30 記者林志怡、楊媛婷／台北報導
    為加強邊境防堵，農業部防檢署研議取消非疫區入境的綠卡制度，要求旅客一律經過手提行李檢查區（手檢區）檢查。（記者朱沛雄攝）

    擴大邊境檢疫

    台中養豬場日前出現非洲豬瘟確診案例，農業部防檢署研議取消非疫區入境的綠卡制度，要求旅客一律經過手提行李檢查區（手檢區）檢查。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨表示，若旅客拒絕配合，將派專人隨該旅客到海關出關前，並在海關要求強制檢驗，被查到帶有違規肉品，初犯罰廿萬元，累犯可罰一百萬元。

    手提行李拒檢 海關專人強制檢驗

    依規定，自境外輸入食品須向食藥署申請查驗，僅單項次六公斤、價值一千美元以下的個人自用食品可免申請食品輸入查驗，但經相關部會禁止輸入的品項仍不得輸入。石崇良說明，為嚴查走私與市面上的不法肉品，食藥署本週起增加攤商、超商稽查家次。

    嚴查走私肉品 本週起加強攤商稽查

    民進黨立委林淑芬指出，有業者鑽「個人自用」名義輸入食品不需經過食安檢驗的漏洞，化整為零闖關後在台灣販售，食藥署卻缺少相關配套措施，且查緝強度明顯不足。石崇良承諾，會在一個月內檢討漏洞，並於年底前提出相關修法。

    此外，有部分人士在社群平台分享在機場拒絕手檢行李的教學。陳駿季表示，現在是疫情緊張與艱難的時刻，懇請所有旅客與民眾配合防疫措施。至於許多民眾會在跨境電商平台購買違規肉品等，數發部將盡快邀請有在國內註冊的電商業者討論方案，加強攔檢。

