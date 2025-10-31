護豬價！待宰豬上看39萬頭 農業部：解禁時總量管制

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官農業部長陳駿季。（記者廖振輝攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部祭出十五天禁運禁宰令，若疫情穩定，將於十一月六日中午解封，市場預計將多出卅二萬到卅九萬頭毛豬，非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，已請養豬協會透過登記秩序出豬，也會監控批發價，跌到警戒值就會請冷凍公會進場收購。

登記秩序出豬 協請冷凍公會收購

國內爆發首例非洲豬瘟，為圍堵疫情，農業部實施全國為期十五天的毛豬禁運禁宰令，農業部長陳駿季表示，預計解禁時市場將可能多出卅二萬頭到卅九萬頭豬，過去每天拍賣的毛豬數量約二．五萬頭，解禁後日拍量可能增到三萬頭，已請各縣市養豬協會協助透過登記方式協調秩序出豬，且會有總量管制，數量須等肉品市場預估屠宰量能後才能確定。

鼓勵加工業者採用國產豬

養豬業者盼農業部可在一定期間內定錨豬價，陳駿季表示，因為豬肉是生鮮產品，不考慮由政府主導保價收購，若政府收購，會衍生後續凍存費用，若釋出到市場，恐會影響現行市場機制，但會監控毛豬拍賣價格，若拍賣價跌到警戒值，就協請冷凍肉品公會旗下各業者進場採購，讓業者透過採購國產豬取代進口豬，也鼓勵食品加工業者多採用國產豬等方式，穩定豬價。

目前禁運禁宰期間，農業部協請冷凍肉品業者擴大供應冷凍冷藏國產豬肉，以滿足民生所需。陳駿季也呼籲冷凍肉品業者不要因為握有肉源就哄抬價格，要求業者須每天回報釋出的冷凍國產豬肉數量，業者認為產業脣齒相依，配合度高，目前賣場通路的冷凍國產豬肉價格穩定。有必要時，政院會啟動物價督導小組聯合稽查。

