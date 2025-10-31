非洲豬瘟觀察監測期過半 拚陽性案場鎖在台中

行政院長卓榮泰昨南下台中視察「文山掩埋場」非洲豬瘟防疫作業。（記者廖耀東攝）

非洲豬瘟「觀察監測期」十五天，到昨天剛好過一半，中央前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍指出，目前陽性確認仍僅台中梧棲一處案場，全力防疫，希望把案例鎖在台中。非洲豬瘟中央災害應變中心表示，為防野豬與遊蕩動物入侵，全國廚餘掩埋場都將要求建置圍籬。

環境部成立廚餘去化中央前進協調所 每日整合去化能量

請繼續往下閱讀...

環境部宣布成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，即起每日邀集各縣市政府開會溝通協調，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理。

環境部環管署署長顏旭明說，廚餘去化中央前進協調所主要協助台中市解決廚餘去化問題、短期內各縣市廚餘清運、去化處理是否依指引監督，及中長期廚餘蒸煮管理、廚餘去化的規劃與協調等。目前未有地方政府反映廚餘處理量能不足問題。

而豬隻禁餵廚餘期間，台中每天二〇〇噸廚餘處理方式引發關切，卓揆昨到台中市視察文山掩埋場，民代痛批掩埋場被倒成「廚餘海、垃圾湖，噁到爆！」立委何欣純也說，台中市先前還有十二場，前天才設圍籬，出場消毒都沒做。

卓揆當場強調，要加強監測與即時通報，違規違法一定重罰！立委蔡其昌現場說：「面對問題還是要檢討」時，盧秀燕當眾別開臉去，臉色難看。

中市府團隊「提油救火」 又爆覆土出包摻雜石頭被退貨

不過，昨晚驚爆中市府團隊「提油救火」！針對文山掩埋場，中市長盧秀燕昨下午向卓揆承諾要加強覆土，市府晚上動員建設局養工處調派各區隊包商載土進場，卻摻雜大量石頭土塊，環保局坦承不符合規定，將包商請回，市議員江肇國痛批，急就章偷渡不合規土壤，樣樣出包，沒一天能讓人放心。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺昨則空拍霧峰掩埋場，驚現連日來就地掩埋上百噸廚餘的「廚餘坑」，就在烏溪流域旁，僅三公里多就到阿罩霧圳取水口。議員江肇國等人指，霧峰掩埋場已有水溢出，痛批市府怠惰。中市環保局長陳宏益則表示，依照中央指示，掩埋場底部已有不透水塑膠布，前天環保局也加覆土，沒有水溢流出來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法