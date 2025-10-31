為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《嘉縣首座》水上全民運動館試營運 免費體驗

    2025/10/31 05:30 記者林宜樟／嘉義報導

    嘉義縣政府獲運動部補助一億元，加上縣府自籌八七四九萬元，在水上鄉打造嘉義縣第一座全民運動館，昨天啟用，館內設置多功能活動中心、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及六座羽球場，即日起至十一月五日試營運，全館設施免費開放民眾體驗。

    正式營運後 僅農曆除夕及大年初一休館

    嘉義縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠等為水上鄉全民運動館啟用剪綵；翁章梁說，感謝運動部及縣議會支持經費，打造完整的全民運動館，透過民間力量導入新穎設備及課程，希望讓鄉親養成規律運動好習慣。

    水上鄉全民運動館樓地板面積三一一四平方公尺，部分教室設置輕隔間，可彈性調整，以ROT方式（修建—營運—移轉）由褆姆公司取得八年營運權，該公司再投入一千兩百多萬元添購多項設施，如體適能中心設備及運動教學設備，未來將開設韻律有氧、瑜珈、TRX及健身課程等。

    一小時全票50元 水上鄉民40元優惠

    縣府教育處表示，試營運時間為上午九點到下午五點，期間提供免費使用及優惠方案，正式營運後每年僅休農曆除夕及大年初一共兩天，營業時間從上午六點到晚上十點，健身房單次售票一小時全票五十元，水上鄉民四十元，六十五歲以上嘉義縣民三十元，另有月卡優惠方案。

