嘉縣、市文化場域風損修繕 李遠現勘

文化部長李遠（前中）由嘉市長黃敏惠（前右）及立委王美惠（前左）陪同現勘嘉市史蹟資料館修繕工程。（嘉市府提供）

今年七月丹娜絲颱風、七二八豪雨災害重創嘉義縣市，造成文化部百大文化基地嘉義縣布袋鎮「洲南鹽場」、嘉義市市定古蹟「原嘉義神社暨附屬館所（嘉義市史蹟資料館）」等處受損，文化部補助經費進行修復，部長李遠昨到場現勘關心重建狀況，允諾全力協助，做文化基地的堅強後盾。

部長允全力協助 做文化基地堅強後盾

嘉縣文化觀光局向文化部爭取文化資產受損修繕經費，共七案獲得補助，核定經費二二五八萬元；嘉市文化局轄管的嘉市史蹟資料館、歷史建築嘉義舊監獄演武場因風災受損，文化部核定二九二萬五千元修復，國定古蹟嘉義舊監獄部分核定四七八萬九千元修復。

嘉市史蹟資料館等7案 獲補助

李遠昨到洲南鹽場，也由嘉市長黃敏惠及立委王美惠等人陪同到嘉市史蹟資料館，現勘災損場域修復狀況，說明文化部補助與協助相關事項，同時拜訪百大文化基地「島呼冊店」；他表示，災害發生後，文化部第一時間透過「文化資產災害防救平臺」掌握災情，並啟動補助作業，肯定各單位對災害復原的積極態度。

百大文化基地 布袋洲南鹽場待復原

洲南鹽場執行長蔡炅樵指出，台灣曬鹽有三百多年歷史，幾乎每年都要面對颱風威脅，洲南鹽場復曬十八年，年年風災、淹水，丹娜絲颱風從布袋登陸，強風將鹽場屋頂掀翻，飛到百公尺遠，且停電、淹水，辦公室滿目瘡痍，設備嚴重受損，目前已恢復基本營運，但整體環境仍待修繕。

李遠說，重建需有長遠規劃，災難雖造成損失，但也帶來新機會，文化部會做文化基地堅強後盾。

