厚生會國家肝炎政策建言書 籲制定B肝消除計畫

立法院厚生會肝炎政策促進委員會與厚生基金會昨發布「二〇二五國家肝炎政策建言書」，聚焦Ｂ型肝炎防治，提出五年三大方向，包括制定「國家級Ｂ肝消除計畫」、提高Ｂ、Ｃ肝個案追蹤照護費點值，及比照Ｃ肝政策，排除Ｂ肝治療的醫院總額管制，朝世界衛生組織（WHO）二〇三〇年「全面消除病毒性肝炎」目標邁進。

肝癌高居國內癌症死因第二，其中五至七成與Ｂ肝有關。厚生會肝炎政策促進委員會召集人陳菁徽指出，自一九八六年全面施打Ｂ肝疫苗以來，兒童帶原率降至〇．八％，但全台仍有約一五〇至二〇〇萬名Ｂ肝帶原者，死亡率每十萬人達廿三．七人，遠高於日本與新加坡，盼透過建言書發布，推動政府加速完善防治政策。

厚生基金會執行長陳柏同表示，建言書目標是延續Ｃ肝成功經驗至Ｂ肝政策，建議政府結合「健康台灣八八八計畫」與跨部會合作，建構「篩檢—診斷—追蹤／治療」完整鏈結。

具體做法包括擴大一九八六年前出生者公費篩檢、健檢納入血小板檢驗計算FIB-4指標、及早辨識高風險族群，並推動肝癌納入第七項公費癌症篩檢、串接健保雲端追蹤陽性個案，同時建議提高Ｂ、Ｃ肝追蹤照護點值，新收案六五〇點、追蹤每次三〇〇點，並比照Ｃ肝政策，將Ｂ肝治療排除醫院個別總額，提升治療可近性與涵蓋率。

台灣消除Ｃ肝 年底向世衛申請認證

衛福部常務次長莊人祥指出，衛福部將於年底正式向WHO申請Ｃ肝消除認證，台灣有望成為亞洲第一個達標國，接下來政策將聚焦Ｂ肝防治，針對一九八六年前未接種疫苗者，以「擴大篩檢」及「放寬治療給付」為主軸，希望複製Ｃ肝成功模式。

健保署長陳亮妤補充，健保署已研議放寬Ｂ肝藥物給付條件，包括肝纖維化F2以上、Ｂ型肝炎病毒DNA達二〇〇〇IU/mL以上，或ALT高於正常值一倍，若為肝癌病人，只要確診且檢出HBV DNA，即可長期使用抗病毒藥物，初估受惠人數約二．六萬人，新增藥費每月約五億元，預計十二月進行共擬會議，如達成共識最快明年一月上路。

