    首頁 > 生活

    養豬產業鏈補助 估約6.4萬人能申請

    2025/10/31 05:30 記者鍾麗華、楊媛婷／台北報導
    行政院會昨拍板非洲豬瘟產業輔導補助方案。（記者鍾麗華攝）

    行政院會昨拍板非洲豬瘟產業輔導補助方案。（記者鍾麗華攝）

    行政院院會昨拍板非洲豬瘟產業鏈補助計畫，十月廿三日至十一月六日的十五天禁運禁宰期間，補助養豬農民延遲上市的飼料費用每頭八一〇元、肉品市場每場最高廿萬元、傳統肉攤每攤三萬元，共投入十一億元，估約六．二萬到六．四萬人受惠，最快十一月三日開放申請。

    農業部說，補助對象為取得再利用檢核養豬場共四三四場，飼料差額補助每頭三百元，油資補助以飼養規模為基準，每場八千元至一．八萬元，登記二百頭到五百頭的豬場每場八千元，登記二千頭以上為一．八萬元。

    延遲上市豬隻的飼料費用，每頭豬補助八一〇元；肉品市場租金收入損失，最高每場廿萬元補助；毛豬承銷人暫停業務收入損失，每人一．五萬元；屠宰場人事及勞務費用損失，每頭豬二八〇元；傳統肉攤暫停營業損失，每攤三萬元。金融支持方案，新舊貸戶補助自撥貸日起六個月利息，以一％為上限；補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計六百萬元。

    非洲豬瘟影響養豬產業服務專線，豬農、肉品市場承銷人、屠宰場可撥打農業部專線〇八〇〇五二八九八九；市場豬肉攤可撥打經濟部服務專線〇八〇〇二八〇二八〇。

