為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《非洲豬瘟風暴》北市疑處理「外縣市廚餘」 環局︰查核中

    2025/10/30 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市長蔣萬安昨前往北市議會進行明年度總預算案報告，會中多位議員關心非洲豬瘟議題，議員簡舒培表示，接獲消息，北市處理的廚餘裡面也有其他縣市來的廚餘。環保

    局長徐世勳證實，有在查核這件事。

    簡舒培︰一天處理一個月量 合理嗎？

    簡舒培指出，中央宣布廚餘不能移轉，台北市焚化廠也免費銷毀廚餘，不過宣布後台北市光是五天內的廚餘就達到九百噸，也就是平均一天一八〇噸，根據環保局網站的數據，廚餘處理量是一個月一八〇至兩〇〇噸，「等於現在一天要處理一個月量，這合理嗎？有沒有其他縣市來台北市倒？」蔣萬安則回應，現在中央禁運十五天，免費銷毀也是屬於臨時措施，為了要因應中央指令。

    簡舒培表示，她公然懷疑有其他不是台北市的廚餘，倒在台北市處理，如果廚餘就是非洲豬瘟病毒來源，廚餘來來回回運載，有可能又到回收系統，她說自己接獲消息，有環保局同仁表示「北市現在處理的廚餘中也包含其他縣市來的廚餘，是否該調查？」環保局長徐世勳證實，有在查核這件事。簡舒培強調，針對該事件，應該盡快公布查核結果，並要求環保局開始每天公告北市處理的廚餘來自哪裡。

    洪琬臻也指出，新竹縣環保局嚴格執行廚餘瀝乾再回收，如果不瀝乾就可拒收，且廚餘有九成都是水分，瀝乾可以減少清運的體積，要求市府落實廚餘瀝乾再回收的宣導，並制定廚餘瀝乾的標準，讓民眾可以依循。蔣萬安也承諾，將由環保局研究精進計畫。（相關圖文、新聞刊A1、A7）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播