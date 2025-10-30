《非洲豬瘟風暴》北市疑處理「外縣市廚餘」 環局︰查核中

台北市長蔣萬安昨前往北市議會進行明年度總預算案報告，會中多位議員關心非洲豬瘟議題，議員簡舒培表示，接獲消息，北市處理的廚餘裡面也有其他縣市來的廚餘。環保

局長徐世勳證實，有在查核這件事。

簡舒培︰一天處理一個月量 合理嗎？

簡舒培指出，中央宣布廚餘不能移轉，台北市焚化廠也免費銷毀廚餘，不過宣布後台北市光是五天內的廚餘就達到九百噸，也就是平均一天一八〇噸，根據環保局網站的數據，廚餘處理量是一個月一八〇至兩〇〇噸，「等於現在一天要處理一個月量，這合理嗎？有沒有其他縣市來台北市倒？」蔣萬安則回應，現在中央禁運十五天，免費銷毀也是屬於臨時措施，為了要因應中央指令。

簡舒培表示，她公然懷疑有其他不是台北市的廚餘，倒在台北市處理，如果廚餘就是非洲豬瘟病毒來源，廚餘來來回回運載，有可能又到回收系統，她說自己接獲消息，有環保局同仁表示「北市現在處理的廚餘中也包含其他縣市來的廚餘，是否該調查？」環保局長徐世勳證實，有在查核這件事。簡舒培強調，針對該事件，應該盡快公布查核結果，並要求環保局開始每天公告北市處理的廚餘來自哪裡。

洪琬臻也指出，新竹縣環保局嚴格執行廚餘瀝乾再回收，如果不瀝乾就可拒收，且廚餘有九成都是水分，瀝乾可以減少清運的體積，要求市府落實廚餘瀝乾再回收的宣導，並制定廚餘瀝乾的標準，讓民眾可以依循。蔣萬安也承諾，將由環保局研究精進計畫。（相關圖文、新聞刊A1、A7）

