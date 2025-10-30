北市不普發現金 綠批不溝通、府會關係差

苗博雅砲轟蔣過去力挺普發 如今自業自得 藍議員未發言

中央普發現金下個月領取，不過台北市藍綠黨團提案北市加碼普發現金卻被財政局評估沒有條件否定，台北市長蔣萬安昨也坦言，相比中央超徵五二〇〇多億元，台北市沒有條件。民進黨團總召陳慈慧批評，民進黨團提案三個月來，財政局沒有來溝通，直接兩手一攤否定，不是良好的府會關係。社民黨籍議員苗博雅也砲轟蔣萬安過去力挺普發現金如今自業自得。蔣萬安則回嗆，綠營要北市吃老本發錢是雙標。而國民黨團前天雖表態將持續爭取，但昨天蔣萬安到議會報告追加減預算，議場上藍營議員並未針對爭取普發現金發言。

請繼續往下閱讀...

陳慈慧︰普發促進經濟、縮短貧富

陳慈慧說，財政局指中央徵稅對象較廣泛，而北市八成以上稅收，包含地價稅、房屋稅、財產稅屬於特定人士，按照財政局長胡曉嵐的說法，少數人繳納稅金發給全民不公平，但依此邏輯，是否也應該支持中央不普發現金？何況，普發現金也有促進經濟，縮短貧富差距的政策用意，以誰有納稅來區分，這背離政策本意；此外，市府說北市未來十年有許多重大建設，但中央未來十年也同樣有許多重大建設。

陳慈慧強調，普發現金的提案是議會四分之三不分黨派議員提出，也是市民關心議題，議會不會要市府負債、破產硬發，有任何窒礙難行，都可以溝通，但民進黨團提案三個月期間未見市府來溝通，而是在委員會內直接否定，這樣的方式讓在場議員都不能接受，這並不是良好的府會關係，希望財政局能做出更有說服力的報告說明。

苗博雅批，現在社會上人民普遍有錯誤認知，覺得超收、超徵就是要還給人民，造成這樣的結果，就是藍白過去大力宣傳的結果，這是蔣萬安自己自業自得、咎由自取；蔣萬安則回嗆苗博雅雙標。雙方唇槍舌劍直至質詢時間結束仍未停歇，最終議長戴錫欽以質詢時間到為由緩頰，雙方才消停。

何孟樺︰蔣守財奴 不發錢、不建設

此外，民進黨籍議員何孟樺強調，民進黨主張，北市歲計賸餘是中央補助結果，批評蔣萬安是守財奴，不規劃、不發錢、不建設。

蔣萬安︰建設要錢 不能用老本發現金

蔣萬安則回嗆，市府去年超徵卅四億元，民進黨又要市府因應美國關稅，又要拿出來發，捷運六線齊發、校舍改建、市場改建、社宅興建都要錢，不能用老本來發現金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法