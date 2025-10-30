台北敬老卡 明年7月每月增至600點

繼敬老卡明年二月起搭乘計程車補助提高至八十五點，台北市長蔣萬安再宣布，明年七月起點數將從目前的四八〇點增加到六〇〇點。（資料照）

從目前480點加碼120點 2月起愛心計程車單趟補助也提高至85點

昨適逢九九重陽節，台北市長蔣萬安在個人臉書宣布，自明年七月起，敬老愛心卡升級加碼，每月點數將從目前的四八〇點增加到六〇〇點。社會局說明，日前宣布二〇二六年起二月一日起，敬老愛心計程車的單趟補助點數，從原六十五點提高至八十五點，期待長輩能增加使用，為因應使用範圍擴大，因此將每月的點數增加一二〇點。

9月底止 老人佔總人口23.06％

社會局表示，台北市老人人口今年九月底止，已達五十八萬三八〇七人，佔總人口廿三．〇六％，比例為全國最高，為了鼓勵長者多外出活動，同時有效運用敬老卡點數，北市率全台各縣市之先，陸續開放台鐵擴大站點且提高補助，增加桃園機場捷運、輕軌、國道客運路線及場館。

社會局在日前宣布，從二〇二六年二月一日起，將搭乘敬老愛心計程車的單趟補助點數，自原本的六十五點提高至八十五點，期待長輩能增加使用，目前敬老卡點數可在十二項交通運具及六十六處場館使用，使用範圍是全國之最，為因應範圍擴大，每月補助點數也將由四八〇點增加到六〇〇點。

扣抵聯醫掛號費 將擴及一般長者

社會局表示，今年一月一日起，北市敬老卡點數可以扣抵台北市七處市立聯合醫院門診掛號費，但對象僅限本市中低收入戶及領有本市中低收入老人生活津貼的長者。社會局長姚淑文表示，經實施約一年，觀察長者使用狀況，為了讓更多長者受惠，預訂從二〇二六年一月起，將對象擴及到一般長者，同時也將增加聯合醫院院外門診十四處，共計廿一處門診可接受刷卡扣點五〇點。

溫泉場館 有機會納入扣抵

另外，社會局也提到，隨著天氣逐漸轉涼，泡溫泉也成為長輩的重要活動，社會局正洽談台北市合法溫泉業者，目標在今年冬天能夠順利成行，目前先以大眾池配合的業者為第一波試辦，希望有機會將溫泉場館納入用敬老卡扣抵點數的文康休閒場館，更能促進地方產業。

