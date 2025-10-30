為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    帶傷也不放棄 苗栗國中潘筱晴亞青運跆拳奪金

    2025/10/30 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    二〇二五亞洲青年運動會，苗栗國中學生潘筱晴於跆拳道女子個人自由品勢項目勇奪金牌。（苗栗國中提供）

    二〇二五亞洲青年運動會，苗栗國中學生潘筱晴於跆拳道女子個人自由品勢項目勇奪金牌。（苗栗國中提供）

    二〇二五亞洲青年運動會自十月廿二日至卅一日在巴林舉行，苗栗國中學生潘筱晴於跆拳道女子個人自由品勢項目勇奪金牌，為台灣代表團拿下首面金牌，也為苗栗縣與學校爭光。賽後，潘筱晴分享，「能拿到第一名真的很感動，雖然身上有許多傷，但我撐下來了，我覺得自己很棒。」這份堅毅精神，也感動了全校師生。

    兼具舞蹈班學生與跆拳道選手

    十五歲的潘筱晴是苗栗國中舞蹈班學生與跆拳道選手，兼具藝術氣質與體育精神。她在今年七月馬來西亞舉行的亞洲青年青少年品勢錦標賽中，便奪得混合雙人組銅牌；此次於巴林出賽，更以穩健節奏與剛勁動作脫穎而出，擊敗中國、伊朗等強敵，奪下金牌。

    苗栗國中校長陳俞攸表示，潘筱晴能在舞蹈與跆拳道及課業之間取得平衡，展現的不只是技術，更是一種勇於突破、認真負責的學習態度。學校多年來積極落實「多元學習」與「適性發展」理念，鼓勵學生跨域探索、發揮潛能。

    陳俞攸也感謝縣府與教育處長期重視多元教育發展，提供學生多元課程與舞台，讓孩子能依興趣發展專長。潘筱晴同學的成就，正是這項理念的最好證明。

    今年全國少年跆拳賽 獲40公斤組亞軍

    潘筱晴的雙親都是跆拳道高手，並在苗栗市至公路開設道館。她幼年跟著哥哥到道館接受訓練，但常哭著想回家看電視，後來從遊戲中的動作練起，逐漸培養興趣，並嶄露頭角，今年獲第卅屆全國少年跆拳道錦標賽少年女子四十公斤組亞軍，並入選國家代表隊

