宜蘭2校 獲雙語國際教育特色認證

宜蘭縣推動雙語教學，今年共計7校通過雙語教育星級認證，全縣目前累計29校獲認證。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣推動雙語教學，今年共計七校通過雙語教育星級認證，其中興中國中、壯圍國小更榮獲雙語國際教育特色學校認證，除固定班級數每週至少三節課學習外語，還在課程融入國際教育議題，提高學子國際素養。

宜蘭於二〇一九年起，透過雙語教育學校認證計畫，鼓勵各校投入雙語教學，參與學校需進行為期二年雙語課程，並由專家學者在第一年入校，進行輔導訪視與公開觀課，依指標評比。

代理縣長林茂盛說，宜蘭累計廿九所國中小獲雙語認證，期許未來全縣一〇〇校都能陸續取得認證，選擇合適科目進行雙語教學。

興中國中、壯圍國小 每週3節外語課

計畫推動迄今，宜蘭有廿二校獲認證，今年再增七校，包括興中國中、壯圍國小通過雙語國際認證；冬山國中與永樂、大隱、冬山、梗枋國小等五校，也拿到雙語潛力認證，每週至少規劃一節雙語教學。

興中國中主要營造雙語情境教室與校園布置，並融入藝術領域，與外籍教師一同備課、授課，師生還走出社區探索日常，從環境中學習外語；壯圍國小則將雙語結合體育領域，藉由運動賽事延伸學習場域，另建置英語村，商店、戲院、郵局等模擬場域，供學子展現外語能力。

