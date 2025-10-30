為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北漂逾40年 林進忠助雲林弱勢童畢業旅行

    2025/10/30 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    新北市雲林慈善基金會董事長林進忠為台西人，小時候因為家境清苦沒有參加國小畢業旅行，數十年來想起仍有遺憾，為讓家鄉孩子不要有這樣遺憾，今年啟動圓夢之旅計畫，補助每名弱勢國中小學生畢業旅行費四千五百元，確保每個孩子都能有屬於與同學的美好回憶。

    林進忠昨天代表將今年度補助費用五十萬元捐贈給縣府，由縣長張麗善代表受贈，林進忠指出，這次的補助計畫是為彌補自己當年遺憾，台西位處風頭水尾，小時候家境清苦沒有參加畢業旅行，至今心中仍留有遺憾。

    林進忠說，北漂四、五十年，回鄉聽到有經濟弱勢孩子無法參加畢業旅行，甚至有部分經濟弱勢孩子為了籌措畢業旅行費用，利用課餘到親友家幫忙洗菜、撿菜、串蚵串或打零工，也有偏鄉小校為讓每個孩子都能參加畢業會發起義賣募款等活動。為了不讓孩子跟他有一樣的遺憾，決定幫孩子圓夢。

    教育處指出，經調查國中小學應屆畢業生有四百多名因經濟困難無法參加畢業旅行，扣除學校家長會協助，還有一一一人需要幫助，透過基金會幫忙，讓孩子能有屬於自己與兒時玩伴的回憶。

    張麗善表示，對部分家庭而言，數千元的旅行費用已是沉重負擔，這項計畫的意義在於讓所有孩子能在公平的起點上體驗學習、開拓視野，感受社會的溫暖及關懷。

