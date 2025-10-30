台東10家「鐵道慢店」翻新 融入在地工藝

台東縣政府昨天在金崙車站前舉辦「鐵道慢店成果展」，象徵十家店家完成品牌再造與空間翻新的新起點。（記者黃明堂攝）

台東縣政府昨天在金崙車站前舉辦「鐵道慢店成果展」，以鐵道旅程為主題，象徵十家完成品牌再造與空間翻新的新起點。活動邀請地方店家與旅客共同搭上「鐵道慢旅」列車，從南迴金崙站出發，沿途串聯市區、太麻里及金崙與縱谷，展現在地產業與文化創意的能量。

縣長饒慶鈴表示，縣府已協助四十家店家進行品牌重塑與改造，今年再輔導十家業者進行品牌升級與空間設計優化。此次計畫導入在地藝術家與店家共創，使地方工藝融入空間美學。

十家店家自金崙車站啟程，並由在地導覽者博瑞齊引領民眾探索金崙風情，沿途參訪「穀臼那哪麵包坊」品味在地風味、「比努禮曼工作室」欣賞結合環保理念與部落手藝的設計，以及「六二五早餐店」體驗部落媽媽手作料理的生活智慧。

縣府財政及經濟發展處說明，今年度完成改造的十家鐵道慢店，涵蓋關山、鹿野、台東市、太麻里及金崙等主要站點，包含關山站周邊以南瓜米蛋糕聞名的「親水軒」與以家庭溫度為主題的「興源行民宿」；鹿野站的「天來茶園」以在地茶葉入菜創造茶香料理；台東車站周邊的「天地人」以日式創作料理詮釋台東意象、「染人與海文創館」融合藍染與海洋元素；太麻里站的「魯冰花小吃」及「一碗冰」分別以家常料理與懷舊設計呈現地方特色；金崙站周邊的「六二五早餐店」、「榖臼那哪麵包店」及「比努禮曼工作室」則以土地風味、部落食材及再生布料創造獨具地方精神的品牌形象。

