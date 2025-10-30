為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    頻傳死傷 水里「送煞」被疑破功

    2025/10/30 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    南投水里鄉賞梅勝地上安村，前幾年接連發生鵲橋吊橋輕生案，當地去年才辦「送煞」祭儀，不料近日槍擊、翻車、墜崖頻傳，造成兩死一傷，被質疑「送煞」破功，惟當地村長認為只是巧合，強調事故都在山區，並非在吊橋，若要再辦送煞須從長計議。

    水里上安村不僅鵲橋吊橋聞名，還是賞梅重鎮，惟光復節連假首日，就有失聯移工開搬運車超載，行經下坡翻覆遭重壓，最後送醫不治。

    連假第二天有男子墜落卅公尺溪谷，全身多處受傷，消防人員緊急以繩索將人拉回道路，送醫才救回一命。

    連假最後一天則有男子非法持有土製獵槍，在家開槍卻自傷身亡，警方已排除他殺，惟男子先前就曾非法持有槍械入獄，針對槍枝來源，警方也將溯源追查。

    上安村長︰事故非在鵲橋

    居民說，上安鵲橋前幾年接連發生輕生案，去年社區串聯宮廟舉辦送煞，不安事件才獲平息，但近日意外頻傳，也引發「破功」聲浪。

    上安村長陳敬家回應，去年送煞應有奏效，因後來鵲橋沒再發生事故，針對近日接連意外，應該只是巧合，且都不在鵲橋發生，後續會再觀察，若要再辦送煞，將會廣徵地方意見。

