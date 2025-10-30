中市民政局被爆 下令宣傳「市府努力疫防」

民進黨台中市議會黨團昨日要求台中市府到黨團報告疫調。 （記者蘇孟娟攝）

台中爆非洲豬瘟破口，台中市政府疫調說法一變再變，連遭中央災變中心打臉，各界撻伐錯失防疫時機，台中市議員江肇國昨爆台中市民政局竟下令各公所用力宣傳「市府很努力疫調防非洲豬瘟」，甚至還不忘宣傳購物節，痛斥台中市府被罵怕了，出動「洗腦大隊」；民政局表示，基於權責，本來就應配合中央及市府宣導與說明政策，並無帶風向。

疫調提問須清場 市府挨批離譜

此外，民進黨台中市議會黨團昨日要求台中市府到黨團報告疫調，率隊說明的台中市副市長鄭照新稱日前赴國民黨團報告時採「閉門會議」，昨天雖同意開放媒體可以聽市府報告，但後續議員提問時須「清場」，以維「公平性」，遭黨團多名議員怒斥「議會歸你管嗎」、「市府每天開記者會還讓媒體提問，有什麼不能讓媒體知道」，挨批離譜，議員最後堅持開放媒體「聽到飽」，讓全民知道相關進度。

請繼續往下閱讀...

要求各公所也須宣傳購物節

台中爆非洲豬瘟後，台中市疫調連爆疏漏，中央第一時間進駐台中救火，目前控制疫情，但台中疫調過程連遭中央災變中心打臉，各界撻伐錯失防疫時間，盧市府防疫處理被盯得滿頭包，江肇國說，昨天他連收到投訴，有人截圖爆料民政局下令各公所用力宣傳「豬瘟市府很努力」、「購物節宣傳」、「台中普發五萬是假議題」。

民政局︰應配合宣導與說明政策

江肇國斥市府的防疫做不好，讓盧秀燕元氣大傷，不思自我檢討，出動「洗腦大隊」，不會做事，自我包裝一流，甚至很多攤商都被迫放「無肉假」，竟還心心念念宣傳盧秀燕在非洲豬瘟疫情爆發後堅持去宣傳的台中購物節，讓業者情何以堪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法