    首頁 > 生活

    自由日日Shoot》專家示警：野豬若染非洲豬瘟 台灣恐永遠淪疫區

    2025/10/30 05:30 記者楊媛婷、黃旭磊、張軒哲、黃宜靜、吳柏軒／綜合報導
    台中露天堆置廚餘處「燕圾湖」掀爭議。（中市議員江和樹提供）

    為了防堵非洲豬瘟疫情，農業部啟動全國廚餘禁止餵豬政策，連帶廚餘去化成各地難題，尤其疫情爆發地的台中市多將廚餘堆肥或掩埋，引發「廚餘海」、「燕圾湖」爭議，露天廚餘更恐被野豬覓食衍生病毒擴散，專家直呼露天堆置「萬萬不可」，呼籲改採焚化、堆肥或沼氣發電等方式處理。

    台中露天堆置廚餘3大地區 有野豬出沒紀錄

    農業部宣布全國禁止以廚餘餵豬後，中市府緊急調度實施廚餘堆肥掩埋，有十二處掩埋場，昨政策急轉彎，宣布今日起僅文山、沙鹿、后里三處繼續去化廚餘，其餘九處停止使用。

    露天廚餘恐被野豬覓食 傳播病毒

    但外界憂中市大量廚餘仍暫置於后里、霧峰、沙鹿等掩埋場，專家示警此舉恐釀疫情風險。林業及自然保育署資料顯示，霧峰、后里皆有野豬出沒紀錄，沙鹿更是野豬潛在棲地。

    中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫指出，若野豬食入帶病毒廚餘而感染，因其具高度保毒性與長期排毒特性，病毒恐在山區常在：「台灣永遠都會是疫區」，他也提醒，非洲豬瘟病毒可在環境存活三個月，染疫豬場的清消作業必須採焚毀，或洗潔劑徹底清洗後再灑消毒水。

    屏科大獸醫系教授林昭男則批評，露天廚餘「萬萬不可」，應比照歐洲經驗，改採焚化、堆肥或沼氣發電等方式處理，以防病毒擴散，建議中市府委託民間業者或跨縣市去化。獸醫研究所所長鄧明中亦證實，非洲豬瘟病毒確會感染野豬。農業部長陳駿季也表示，將針對野豬族群另擬防疫策略。

    中市：掩埋場均符合環境部規範

    中市府則強調，掩埋場均符合環境部規範，掩坑夠深並設有圍網，不易讓野豬進入，後續將加強覆蓋、消毒與驅趕野狗作業。

    環境部加強稽查禁廚餘

    農業部也統計，國內廚餘養豬場已降至四五四場，陳駿季表示，未來是否全面禁用廚餘餵豬將再研議。而爆發疫情的台中梧棲養豬場未依規每日上傳廚餘蒸煮照片，環境部長彭啓明指出，將對低申報率的養豬場提高稽查頻率，並研議全面加裝溫度探針與監視器，以便即時監控蒸煮情形。環境管理署副署長劉瑞祥表示，已要求廚餘養豬場必須每日申報，地方環保局則須每週稽查。

