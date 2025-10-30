自由日日Shoot》燒了9天 病死豬數量仍兜不攏 防檢署：中市府疫調8大疑點

農業部防檢署長杜麗華（左）昨指出，中市府前天遞交的初步疫調報告有八大缺失，中央災害應變中心決定組疫調團隊，直接協助中市府。（記者羅沛德攝）

台中爆發國內首例非洲豬瘟，疫情延燒已第九日，但台中市政府的疫調報告一度遲交，相關說法更一變再變，至今仍有多處疑點，遭中央及專家批尚有八大疑點，連基本的病死豬數量都兜不攏，中央災害應變中心已決定組疫調團隊，直接協助中市府。

中央組疫調團隊進駐中市府協助釐清

針對中市府前天遞交的初步疫調報告，農業部防檢署長杜麗華昨在立法院答詢指出，該報告有八項待釐清的疑點，其中最嚴重的是有關「人」的調查，案例發生絕對有疏失，但中市府很多資料欠缺不足，呼籲儘速釐清。

專家憂發病日恐比國慶日更早

專家則點出中市府疫調八大疑點，如廚餘來源及去向不明，上下關聯場交代不清，飼主說法每次問每次不同等，也直呼案場根本沒做任何防疫措施。而中市府說法從廿二日至今也一變再變，防檢署批，如死豬數量從一一七頭更正到七十八頭，以及收死豬的化製場開的三聯單數目也不對，恐有病死豬外流，更懷疑發病日恐比國慶日更早。

中市府證實

死豬化製三聯單疑塗改 已送檢調

而養豬場有病死豬須通報獸醫，中市府疫調連哪位獸醫涉案都無法釐清，從最初點名紀姓特約獸醫師，到後來是聯繫藥廠王姓獸醫佐，再變為陳姓豬農致電獸醫佐後自行投藥，前日又跳出動保處賴姓獸醫師與祁姓獸醫師訪視及採樣等，讓外界諷刺製圖「獸醫師＋四」，讓本該嚴謹的疫調淪荒腔走板。

對此，台中市副市長鄭照新昨證實，進行第二輪疫調後，異常出現大量死亡是在十月十一日，案場九月死豬數量未達警戒，但發現化製場疑似「塗改」三聯單，已送檢調追查。王姓獸醫佐則在昨上午至台中地檢署到案，進行手機鑑識採證等，訊畢被請回。

非洲豬瘟中央災害應變中心專家認為，現階段應全力防堵疫情擴散，農業部長陳駿季昨表示，已由防檢署、獸醫所、畜牧司、畜試所，加上大學獸醫系與農科院等專家共十人組成中央疫調團隊，直接投入協助台中市疫調作業。同時也啟動全國養豬場第二階段精準疫調與加強措施。

外界擔憂是否可能有染疫豬隻流入市面？陳駿季表示，中央專家組成的疫調團隊會協助台中市府釐清為何數字會有落差，檢視是否是因有其他養豬場的死亡豬隻共同併到該化製車一同運送，或是否有豬隻被移出到其他縣市。

中市府非洲豬瘟疫調8大疑點（資料來源：非洲豬瘟中央指揮中心、前進指揮所整理：記者楊媛婷、蔡淑媛 圖：記者蔡淑媛攝）

