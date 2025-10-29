為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹娜絲屋頂受損 卓揆：每戶再補助２萬

    2025/10/29 05:30 記者王姝琇、陳鈺馥／綜合報導

    丹娜絲颱風七月重創雲嘉南地區，台南市逾四萬戶房屋受損。行政院長卓榮泰昨在立法院答詢表示，約六‧七萬多戶申請修復，經過主計總處計算，目前可就屋頂受損部分，無論面積大小，再加碼提出每戶二萬加速重整家園補助金。

    立委林俊憲質詢指出，行政院提出災後重建特別條例，補助項目包含房屋毀損一百平方公尺以上補助十萬元、廿至一百平方公尺補助一萬元、廿平方公尺以下由台南市政府補助一萬元，行政院又補助一萬元，變成二萬元。

    林俊憲說，行政院應再盤點現有資源提高補助，建議廿平方公尺以下，差不多六坪，應該增加補助，或者對廿平方公尺以上，沒有參加媒合平台的受災戶，政院能否增加補助？

    卓榮泰答詢時回應，丹娜絲颱風受損，屋頂飛掉的高達三、四萬戶，申請修理慰助金的有六‧七萬多戶。弱勢可以免費拆除與清運，不到廿平方公尺的地方先補助，但行政院覺得不夠，中央再補助一萬，弱勢又多補助一‧五萬元。

    南市府說，加碼每戶二萬的加速重整家園補助金方案，是總統賴清德日前提出，卓院長在立院答詢時針對財源有明確回應，地方將可據以執行相關補助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播