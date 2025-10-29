丹娜絲屋頂受損 卓揆：每戶再補助２萬

丹娜絲颱風七月重創雲嘉南地區，台南市逾四萬戶房屋受損。行政院長卓榮泰昨在立法院答詢表示，約六‧七萬多戶申請修復，經過主計總處計算，目前可就屋頂受損部分，無論面積大小，再加碼提出每戶二萬加速重整家園補助金。

立委林俊憲質詢指出，行政院提出災後重建特別條例，補助項目包含房屋毀損一百平方公尺以上補助十萬元、廿至一百平方公尺補助一萬元、廿平方公尺以下由台南市政府補助一萬元，行政院又補助一萬元，變成二萬元。

林俊憲說，行政院應再盤點現有資源提高補助，建議廿平方公尺以下，差不多六坪，應該增加補助，或者對廿平方公尺以上，沒有參加媒合平台的受災戶，政院能否增加補助？

卓榮泰答詢時回應，丹娜絲颱風受損，屋頂飛掉的高達三、四萬戶，申請修理慰助金的有六‧七萬多戶。弱勢可以免費拆除與清運，不到廿平方公尺的地方先補助，但行政院覺得不夠，中央再補助一萬，弱勢又多補助一‧五萬元。

南市府說，加碼每戶二萬的加速重整家園補助金方案，是總統賴清德日前提出，卓院長在立院答詢時針對財源有明確回應，地方將可據以執行相關補助。

