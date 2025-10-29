為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市店家賣豬肉製品 民代促發認證標章

    2025/10/29 05:30 記者孫唯容／台北報導

    我國爆發非洲豬瘟危機，北市拍板將減免販售豬肉或豬肉食品的攤商減免租金，預計二〇六七攤商受益。昨產業發展局在議會財建委員會，針對非洲豬瘟進行專案報告。議員張文潔要求產發局在防疫期間，推動「安全認證標章」並核發給通過證明的商家，讓買家、賣家都安心。

    產發局︰要做必須全國一致

    張文潔質疑，現在豬肉攤沒肉可賣，但是有些便當店、小吃攤、肉丸店，先前可能已採購部分豬肉製品，若是合格、安全的，就該給他們一個「安全的認證標章」，不然買的人無法安心，賣的人也說不清楚。

    產發局長陳俊安表示，不管是餐飲還是零售業者，都可以跟供貨商拿到合格的屠宰證明，以及進貨來源的文件，這些都是官方文件，都足以證明安全性，針對這段期間是否需要一個認證標章部分，產發局會提到中央與地方跨縣市的小組做建議，要做必須全國一致。

    但張文潔認為，台北市當領頭羊，不用每件事都等到中央下指令才動作，給予證明地方就可以自己決定，主動保護地方的攤商、市民。

    對此，陳俊安也回應，目前有相關法規規範，是否能授權地方執行認證，需要先去做法規釐清。

    （相關新聞刊A5）

