為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市南港轉運站案延宕 將展延135天

    2025/10/29 05:30 記者董冠怡／台北報導
    南港轉運站BOT案，截至九月底實際進度八十四．五％，落後十三．九一％。 （記者董冠怡攝）

    南港轉運站BOT案，截至九月底實際進度八十四．五％，落後十三．九一％。 （記者董冠怡攝）

    最快啟用日延至明年4月28日 新壽強調進度未延遲

    台北市政府二〇二〇年與新光人壽簽訂南港轉運站BOT案投資契約，原應於今年十二月十四日啟用，截至九月底進度落後十三．九一％，目前雙方有爭議的天數多達至少三九八天，歷經財政部調解會決議，已確定展延一三五天，最快 啟用日延至明年四月廿八日；尚餘二六三天或再增加天數，須視後續天災、台鐵南港車站特種建築物執照變更實際狀況而定。

    新光人壽回應，已申請展延一三五天並持續趕工，仍強調進度未有延宕，並認為是先前因都審遇到疫情、法定空地變更、特照變更遲無下文，拖慢施工期程。

    若未如期完工 違約金每天30萬

    南港地區規劃東站（此案）、西站與商三站三個轉運空間，東站建築規劃地上十九層、地下四層，一至二樓為轉運站、三樓至十九樓為商辦、地下四層設置停車場，依照契約規定，應於十二月十四日啟用，若未能如期完工，懲罰性違約金每天卅萬元。議會交通委員會昨天前往工地考察。

    公運處長李昆振表示，統計截至九月卅日，預計進度九十八．四一％，實際進度八十四．五％，落後十三．九一％，目前與新壽對於工項落後檢討與提列趕工方式未有共識，正在協商中；此外，新壽申請展延興建期，經財政部調解會決議展延一三五天，預計十一月可以取得正式公文。

    截至9月底 工程進度84.5％

    新壽說明，已投入大筆資金，對於工程進度比市府還急，也一直都在趕工。請求展延是因從都審開始遇到疫情警戒暫停辦公，得標後申請建照才發現，基地位於南港車站法定空地不可建設，費時變更，另因此案規劃與台鐵南港車站設置連通道，須辦理特種建築物執照變更，從一月申請至今未果，台鐵內部意見尚在整合中，暫時無法施作一樓至四樓的帷幕工程、室內裝修及部分景觀工程。

    議會交通委員會第一召集人游淑慧說，雙方對於工項進度等看法不同，未來還要到財政部去調解，新新併後，會否影響對其變更合約主體、繼續合作的評估？公運處回應，同意與否取決於合併能否有助於提升工程進展，不再落後，新新併是在明年，會在期限內進行最後確認。

    南港轉運站BOT案完工後將與南港車站連通。 （記者董冠怡攝）

    南港轉運站BOT案完工後將與南港車站連通。 （記者董冠怡攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播