北市南港轉運站案延宕 將展延135天

南港轉運站BOT案，截至九月底實際進度八十四．五％，落後十三．九一％。 （記者董冠怡攝）

最快啟用日延至明年4月28日 新壽強調進度未延遲

台北市政府二〇二〇年與新光人壽簽訂南港轉運站BOT案投資契約，原應於今年十二月十四日啟用，截至九月底進度落後十三．九一％，目前雙方有爭議的天數多達至少三九八天，歷經財政部調解會決議，已確定展延一三五天，最快 啟用日延至明年四月廿八日；尚餘二六三天或再增加天數，須視後續天災、台鐵南港車站特種建築物執照變更實際狀況而定。

新光人壽回應，已申請展延一三五天並持續趕工，仍強調進度未有延宕，並認為是先前因都審遇到疫情、法定空地變更、特照變更遲無下文，拖慢施工期程。

若未如期完工 違約金每天30萬

南港地區規劃東站（此案）、西站與商三站三個轉運空間，東站建築規劃地上十九層、地下四層，一至二樓為轉運站、三樓至十九樓為商辦、地下四層設置停車場，依照契約規定，應於十二月十四日啟用，若未能如期完工，懲罰性違約金每天卅萬元。議會交通委員會昨天前往工地考察。

公運處長李昆振表示，統計截至九月卅日，預計進度九十八．四一％，實際進度八十四．五％，落後十三．九一％，目前與新壽對於工項落後檢討與提列趕工方式未有共識，正在協商中；此外，新壽申請展延興建期，經財政部調解會決議展延一三五天，預計十一月可以取得正式公文。

截至9月底 工程進度84.5％

新壽說明，已投入大筆資金，對於工程進度比市府還急，也一直都在趕工。請求展延是因從都審開始遇到疫情警戒暫停辦公，得標後申請建照才發現，基地位於南港車站法定空地不可建設，費時變更，另因此案規劃與台鐵南港車站設置連通道，須辦理特種建築物執照變更，從一月申請至今未果，台鐵內部意見尚在整合中，暫時無法施作一樓至四樓的帷幕工程、室內裝修及部分景觀工程。

議會交通委員會第一召集人游淑慧說，雙方對於工項進度等看法不同，未來還要到財政部去調解，新新併後，會否影響對其變更合約主體、繼續合作的評估？公運處回應，同意與否取決於合併能否有助於提升工程進展，不再落後，新新併是在明年，會在期限內進行最後確認。

南港轉運站BOT案完工後將與南港車站連通。 （記者董冠怡攝）

