北市不普發現金 藍綠不滿付委送大會

財政局︰重大建設需超過4800億 現階段沒有普發條件

行政院已宣布全國普發現金一萬元，北市議會藍綠黨團日前分別提案，認為基於超徵稅收，台北市應要加碼，財政局昨前往議會財建委員會報告評估結果，局長胡曉嵐認為，中央與地方的稅收結構不同，北市財政狀況沒有理由樂觀，現階段北市沒有普發現金條件，該結論導致藍綠議員都不滿，召集人、民進黨籍市議員林世宗決議提案付委大會。市長蔣萬安則在受訪時回應，財政局有衡量整體財政狀況，也會持續跟議會溝通。對於北市不加碼，國民黨團指會持續爭取，民眾黨團則與市府立場相同，民進黨團仍堅持加碼。

請繼續往下閱讀...

胡曉嵐︰中央刪捷運補助款 尚待釐清

胡曉嵐在報告表示，中央與地方稅收結構不同，中央國稅這三年超收狀況明顯高於北市，再加上北市重大建設包括蓋捷運、市場改建、老舊校舍改建等，需要超過四千八百億元，還有包括中央刪減捷運等補助款等問題尚待釐清，所以目前很難明確掌握財源增加情形，因此現階段「北市真的沒有普發現金條件。」

陳賢蔚、張文潔︰市府說一套做一套

該結論引發藍綠議員不滿，民進黨籍議員陳賢蔚質疑北市府，到底願不願意騰出空間還稅於民？現在卻連金額、替代方案也不願意研究，根本說一套做一套。民進黨籍市議員張文潔也轟蔣市府「不要雙標」，台北市有沒有超徵，原本有做的建設本來就該做，有超徵該還的就該還。

鐘小平、秦慧珠︰可發部分或振興券

國民黨籍市議員鐘小平表示，國民黨提案版本是要市府研議可以發多少錢，也沒有要求一定要發多少，市府能不能評估一年結餘提出部分來發放。議員秦慧珠也提議，甚至不發現金，也可以發僅限使用在北市的振興券方式思考。

林世宗指出，一個人發一萬元也不過二四四億元，對台北市政府來說只是塞牙縫。要求財政局來委員會專案報告「還稅於民如何因應，是否用消費券因應？」付委後送大會由所有議員討論，讓社會公評。

李明賢、陳慈慧︰市府應再考慮、溝通

對此，國民黨團書記長李明賢昨受訪表示，可以理解市府基於全市整體財政狀況做出的評估，但仍會請市府再慎重考慮。民進黨團總召陳慈慧表示，黨團仍堅持普發現金立場，可以理解台北市為了未來四千八百億公共建設支出而「存錢」，若認為藍綠提案窒礙難行，在促進府會和諧前提下，應先與議會溝通。

民眾黨團幹事長黃瀞瑩則認為，中央扣減地方補助款，加上台北市有多項捷運軌道建設正在進行，應將歲計賸餘優先使用於市政建設項目。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法