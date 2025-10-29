為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日月潭花火嘉年華 「雙平台」施放

    2025/10/29 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    日月潭花火音樂嘉年華十一月一日將在水社中興停車場登場，今年水社場次特別規劃「雙平台」煙火，不只停車場水域施放，就連水社碼頭也會施放，屆時位在對岸的伊達邵碼頭都能看到，可望讓環潭地區遊客都能欣賞到美麗花火。

    11月1日登場 碼頭也放煙火

    日月潭風景區管理處表示，此次花火節水社場次從傍晚六點半開始，邀請實力派歌手艾薇、卓義峯等輪番獻唱。

    煙火施放長達三百六十秒，部分會在表演期間搭配曲目施放，活動最尾聲則有精彩煙火秀，活動時間大約二到二．五小時。

    日管處指出，以往水社場次都是在中興停車場水域施放煙火，除了在會場聽演唱的遊客，以及附近周邊的民眾能看到煙火，其餘環潭地區比較難看見。

    不過此次除了停車場水域施放外，還特別規劃在水社碼頭施放，透過「雙平台」煙火同步施放，不只整個水社地區的步道、街道、飯店都能看見，就連對岸的伊達邵碼頭，以及環潭地區朝霧碼頭、文武廟等，只要是沒有樹林、建物遮蔽的地點，或是在制高點都能看見，盼藉此擴大花火節活動效益，讓環潭地區遊客、民眾都能欣賞到花火之美。

