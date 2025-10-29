中市公車異常發車、過站不停 投訴前2名

市議員何文海指中市公車異常發車及過站不停為投訴前二名。（記者蘇金鳳攝）

中市公車常脫班遭詬病，民進黨議員何文海昨天指出，依據交通局統計，投訴案件最多為異常發車，第二名則是過站不停，還有很多民眾隱忍不投訴的「黑數」，要求交通局苦民所苦，找出辦法解決；交通局長葉昭甫表示，會要求業者改善。

小貨車交通事故 公車3倍以上

此外，民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤也指出，根據市府統計資料，自前年至今年八月底，小型貨車涉入的交通事故件數與主要肇事件數，是砂石車、公車等大型車的三倍以上，其中「轉彎不讓直行車」更是肇事主因，批市府道安改善作為成效不彰，使小型貨車成為台中街頭的「馬路殺手」；交通局表示，去年與前年相較，小貨車事故減少近二成。

議員何文海昨天在市議會一一點名在場的官員們，最近是否有坐過公車？副市長黃國榮表示，近日因為要參加爵士音樂節搭公車及騎自行車。

何文海表示，官員們坐公車才知道民眾面對的問題，他接獲很多民眾搭不到公車的投訴，不是脫班、就是過站不停，但交通局除公車補助，對提升公車服務品質一籌莫展。

交通局︰透過評鑑要求業者改善

何文海說，根據市府統計，前年度公車「異常發車」數高達五五〇二件，去年雖降至四二九六件，但今年到九月為止，已經有三一九七件，到年底有可能數字再上衝，而「過站不停」前年有二二四〇件，去年則有二四七二件，今年到九月已經有一九三五件，痛斥市府一再補助公車業者，最重要的公車準時抵達以及不會過站不停都做不到。

交通局表示，每年都會辦理公車評鑑作業，公車評鑑成績影響業者年度虧損補貼額度，透過此機制要求業者持續改善。

