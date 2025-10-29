為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北重陽禮金3千元 嘉惠逾2萬長者

    2025/10/29 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市普發65歲以上長者，每人現金3000元的重陽敬老禮金，收到的長輩都笑得合不攏嘴。 （竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市普發65歲以上長者，每人現金3000元的重陽敬老禮金，收到的長輩都笑得合不攏嘴。 （竹北市公所提供）

    今天是重陽節，新竹縣竹北市兩萬多名六十五歲以上長者，每人普發現金三千元的重陽禮金；十一月八日將舉行「城中城 歌中歌」美聲三天后竹北演唱會，並於現場規劃三百席敬老席專寵長輩。

    竹北市長鄭朝方說，市民平均年齡卅八．九歲且持續下修中，六十五歲以上的人口比例不到十％，是台灣本島最低。但公所今年調高重陽節敬老禮金額度、下修發放年紀，從原僅七十歲以上每人可領兩千元，變成六十五歲以上每人普發三千元，並加贈壽麵，受惠長者有兩萬多人。

    對於全市十五名百歲人瑞，鄭朝方近日跟代表會主席林啟賢、副主席葉信輝以及多名市代、里長等一起前往探視，送上金牌跟重陽禮金。最年長的一〇七歲阿公張義亭，身體康健且行動自如，最愛動腦玩「方城之戰」；一〇二歲阿婆呂范端妹活潑健朗，仍會自己下廚，是今年新竹縣與竹北市的雙料模範母親。一〇一歲的黃林寶秀最喜歡在曾孫陪伴下到公園去曬太陽，寶秀阿嬤的兒子黃炳煌則是去年的模範父親，母子先後獲表揚，成地方佳話。

    另外，竹北中正西路有美髮店今天早上十點到深夜十點，六十歲以上的長者都可免費剪髮一次。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播