竹北重陽禮金3千元 嘉惠逾2萬長者

新竹縣竹北市普發65歲以上長者，每人現金3000元的重陽敬老禮金，收到的長輩都笑得合不攏嘴。 （竹北市公所提供）

今天是重陽節，新竹縣竹北市兩萬多名六十五歲以上長者，每人普發現金三千元的重陽禮金；十一月八日將舉行「城中城 歌中歌」美聲三天后竹北演唱會，並於現場規劃三百席敬老席專寵長輩。

竹北市長鄭朝方說，市民平均年齡卅八．九歲且持續下修中，六十五歲以上的人口比例不到十％，是台灣本島最低。但公所今年調高重陽節敬老禮金額度、下修發放年紀，從原僅七十歲以上每人可領兩千元，變成六十五歲以上每人普發三千元，並加贈壽麵，受惠長者有兩萬多人。

對於全市十五名百歲人瑞，鄭朝方近日跟代表會主席林啟賢、副主席葉信輝以及多名市代、里長等一起前往探視，送上金牌跟重陽禮金。最年長的一〇七歲阿公張義亭，身體康健且行動自如，最愛動腦玩「方城之戰」；一〇二歲阿婆呂范端妹活潑健朗，仍會自己下廚，是今年新竹縣與竹北市的雙料模範母親。一〇一歲的黃林寶秀最喜歡在曾孫陪伴下到公園去曬太陽，寶秀阿嬤的兒子黃炳煌則是去年的模範父親，母子先後獲表揚，成地方佳話。

另外，竹北中正西路有美髮店今天早上十點到深夜十點，六十歲以上的長者都可免費剪髮一次。

