    首頁 > 生活

    山釀青春演唱會 12/5苗市開唱

    2025/10/29 05:30 記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導

    苗栗縣政府主辦的「山釀青春演唱會」，十二月五、六日兩天在苗栗市巨蛋體育館熱力開唱，昨天舉辦行銷記者會，請來女歌手范怡文與縣長鍾東錦合唱《恰似你的溫柔》熱身，十一月廿一日下午四點起將於苗栗火車站、苗栗縣青年創業指揮部及苗北藝文中心同步開放免費索票；鍾東錦邀請鄉親一起嗨翻苗栗。

    11月21日起索票

    這項演唱會已連續三年在苗栗市巨蛋體育館開唱，盡管沒有華麗的舞台及音響，因是免費索票，吸引不少觀眾前往聆聽，成為年底苗栗市最大盛會；今年兩場總經費五百多萬，台灣中油公司補助一百五十萬元，還有其他企業贊助，參加者有會抽中度假飯店住宿券等，還可品嘗客家點心。

    十二月五日晚上的經典流行之夜邀請歌手范怡文、翁立友、沈文程、王識賢與金嗓歌后葉璦菱等，將帶來多組經典膾炙人口的好歌。青年流行音樂晚會十二月六日邀請小男孩樂團、草屯囝仔、陳華、鼓鼓、以及滅火器等組合輪番演出。

    此外，南庄鄉年度盛事「新夏泰客」lifeshow邁入第十六年，南庄鄉公所昨天舉辦發表會，呈現南庄鄉包含新住民、賽夏族、泰雅族與客家人多元特性；主舞台將於十一月一、二日在南庄遊客中心戶外廣場登場，今年以「多元族群融合、團結力量無極限」為精神主軸，象徵集合南庄各族群共創的生命力與文化力量無限大。

