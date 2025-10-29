為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三重三和國中 擬開放夜間停車

    2025/10/29 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市三和國中若開放夜間停車，至少可提供50個停車位。（記者賴筱桐攝）

    新北市三和國中若開放夜間停車，至少可提供50個停車位。（記者賴筱桐攝）

    新北市三重區永盛里鄰近捷運三和國中站，屬於老舊住宅密集區，長期因腹地狹小、車位不足，市議員陳啟能昨天在三和國中辦理會勘，校方將研議開放夜間停車，若評估可行並向交通局申請，至少可提供五十格停車位，緩解地方停車需求。

    陳啟能指出，三和國中位處交通便利的精華地段，白天校內停車位由教職員使用，但夜間及假日長期閒置，若能依據《停車場法》及《新北市政府所屬機關及學校開放夜間停車實施計畫》提供更多停車位，可有效紓解周邊居民停車壓力，落實「社區共榮、雙贏共享」。

    教育局指出，凡學校設有十格以上車位並具安全區隔條件，即可申請開放夜間停車，每格可獲交通局三萬五千元補助，學校得採「自行管理」或「委外經營」模式營運。

    三和國中校長林真真表示，校園空間不只是教育場域，也是服務社會的資產，學校作為社區的一份子，若能兼顧安全與管理，校方支持開放夜間停車，將依程序審慎評估。

    陳啟能辦公室執行長陳俊維指出，根據會勘結果，三和國中地下室當初申請的使用執照登記為防空避難室，若要改為停車場使用，必須由建築師簽證辦理變更，不過以現況條件來看，可提供至少五十格停車位，未來最多達九十二格。

