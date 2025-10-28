為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬瘟禁宰北市攤商減租 議員批慢半拍

    2025/10/28 05:30 記者董冠怡／台北報導
    北市市場的豬肉攤因無溫體豬肉可販售，只好停業。（北市市場處提供）

    北市市場的豬肉攤因無溫體豬肉可販售，只好停業。（北市市場處提供）

    台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，廿二日起全國豬隻禁運、禁宰五天，中央廿六日宣布延長十天，豬肉攤商被迫暫時停業，台東等多縣市政府陸續宣布，因停業造成損失的公有市場攤商可獲租金減免。台北市議員簡舒培昨在台北市議會質詢時指出，市府宣稱積極研議，但都第幾天了還提不出方案？「台東都比我們快！」市府隨後緊急宣布，販售豬肉及相關肉製品、熟食品的攤商可減免租金，預計最多二〇六七攤受惠，將依實際停業日數計算。

    研議多日 簡舒培︰台東比我們快

    簡舒培指出，全市公有市場販售豬肉的攤商有六三三攤，其中廿三攤繼續營業、六一〇攤自行停業，市長蔣萬安廿六日臉書發文提到，已向中央建議研議一致補貼標準，協助攤商度過禁宰、禁運期，但是為何補貼要等中央給或由中央幫忙決定，市長要不要換成行政院長卓榮泰？此外，倘若未來豬肉供貨不穩，賣水餃、豬腳的攤商可能也需停業，市府後續必須全面盤點販售豬肉商品的攤商，研議補償方案，提供租金減免。

    市場處長黃宏光在議會答詢時表示，攤商無法營業，原則上可從租金全免的方向研議；市府秘書長李泰興當場要求市場處，盡快上呈公文簽核。

    販賣豬肉相關食品 2千多攤可申請

    簡舒培昨質詢完二小時後，市場處連忙發布新聞稿，說明豬瘟禁運期間受到影響的豬肉攤商可減免租金，無豬肉製品可賣及缺乏豬肉原料的熟食品攤商，向市場處申請停業後也可減租，減免租金先以一個月為限。除了六三三攤販售豬肉，公有市場另有含豬肉食品的雜貨類一一二四攤、豬肉料理的飲食類三一〇攤，合計二〇六七攤，將依實際停業日數執行減免措施。

    市場處補充，台北市公有市場豬肉攤鋪位，平均每月租金二一三七元，實際租金依攤位面積計算，以環南市場為例，每攤每月租金約介於一一八〇元至三八八八元之間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播