豬瘟禁宰北市攤商減租 議員批慢半拍

北市市場的豬肉攤因無溫體豬肉可販售，只好停業。（北市市場處提供）

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，廿二日起全國豬隻禁運、禁宰五天，中央廿六日宣布延長十天，豬肉攤商被迫暫時停業，台東等多縣市政府陸續宣布，因停業造成損失的公有市場攤商可獲租金減免。台北市議員簡舒培昨在台北市議會質詢時指出，市府宣稱積極研議，但都第幾天了還提不出方案？「台東都比我們快！」市府隨後緊急宣布，販售豬肉及相關肉製品、熟食品的攤商可減免租金，預計最多二〇六七攤受惠，將依實際停業日數計算。

研議多日 簡舒培︰台東比我們快

簡舒培指出，全市公有市場販售豬肉的攤商有六三三攤，其中廿三攤繼續營業、六一〇攤自行停業，市長蔣萬安廿六日臉書發文提到，已向中央建議研議一致補貼標準，協助攤商度過禁宰、禁運期，但是為何補貼要等中央給或由中央幫忙決定，市長要不要換成行政院長卓榮泰？此外，倘若未來豬肉供貨不穩，賣水餃、豬腳的攤商可能也需停業，市府後續必須全面盤點販售豬肉商品的攤商，研議補償方案，提供租金減免。

市場處長黃宏光在議會答詢時表示，攤商無法營業，原則上可從租金全免的方向研議；市府秘書長李泰興當場要求市場處，盡快上呈公文簽核。

販賣豬肉相關食品 2千多攤可申請

簡舒培昨質詢完二小時後，市場處連忙發布新聞稿，說明豬瘟禁運期間受到影響的豬肉攤商可減免租金，無豬肉製品可賣及缺乏豬肉原料的熟食品攤商，向市場處申請停業後也可減租，減免租金先以一個月為限。除了六三三攤販售豬肉，公有市場另有含豬肉食品的雜貨類一一二四攤、豬肉料理的飲食類三一〇攤，合計二〇六七攤，將依實際停業日數執行減免措施。

市場處補充，台北市公有市場豬肉攤鋪位，平均每月租金二一三七元，實際租金依攤位面積計算，以環南市場為例，每攤每月租金約介於一一八〇元至三八八八元之間。

