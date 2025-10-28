北市清點閒置教室 大量增設2歲以下公托

台北市議員李柏毅昨在民政部門質詢指出，北市推出「祝你好孕」政策鼓勵生育，現在生了孩子後，家長卻需要「祝您好運」才能將孩子送入公托機構，數據顯示，公托民營托嬰中心服務量能只有一千九百六十人，但是候補人數卻超過三千人。台北市長蔣萬安日前在市政會議裁示，將利用閒置教室大量設置〇到二歲的公共托育中心，朝未來台北市所有公立國小、國中、高中都有附設公托，減少父母生養兒女的經濟壓力；同時評估卅年屋齡以上的校舍，若結構安全，請工務局協助教育局評估整棟設置大型公托可行性，未來捷運局的聯開大樓、都發局新建的社會住宅，公托或是公幼都要列為標配。

議員批公辦民營托嬰 候補逾3千人

蔣萬安日前在市政會議聽取教育局報告校舍改建專案報告後裁示，參考北歐國家及包含新北市在內其他幾個成功縣市的做法（見圖，資料照），利用閒置教室全力推動公托，朝全市公立國小、國中、高中校校都有公托努力。並責成副市長林奕華督導政策推進，教育局核實清點閒置教室，社會局加大推動公托量能，財政局協助清查閒置教室以外的閒置公有空間，工務局協助閒置教室改作公托或是公幼的修繕工程，還有捷運局未來的聯開大樓，與都發局新建的社宅，都必須將公托或是公幼列為標配。

另，台北市議員柳采葳昨在質詢時指出，將來輝達進駐台北，將會對人口移入有很大幫助，但北市府的人口對策只參考東京範例太過狹隘。民政局長陳永德表示，市長有指示，可參考北歐，下一個人口對策計畫也將韓國、新加坡納入比較，對於釜山狀況也會納入參考。

李柏毅也對公托的收托順序與名額提出質疑，說現在收納有一定比例，卻有名額限制，在序位內部抽籤，若是沒有抽中就直接落到最後一個序位，簡直沒有序位可言，反而讓民眾對制度感到困惑。他同時建議，要讓托嬰中心周圍的里民有抽籤資格。

社會局長姚淑文在議會答詢指出，關於排序與抽籤資格，後續會再討論研議，也會衡量其公平性。

