北市生育補助加倍 挨批「冤大頭」政策

台北市長蔣萬安上任後提出「生育補助加倍」，生育獎勵金第一胎從兩萬元翻倍為四萬元，但國民黨台北市議員秦慧珠指出，三年來核發的人數年年增加；但領完生育獎勵金，平均一年內把戶籍遷出北市的佔十四％，兩年內遷出的佔廿％，直批是一個花錢留不住人的「冤大頭政策」，市府應該重新檢討。民政局長陳永德坦承遷出狀況確如秦慧珠所言，允諾研議改善方案。

2成領完2年內走人

秦慧珠指出，台北市生育獎勵金優於其他縣市，第一胎四萬元、第二胎四．五萬元、第三胎以上五萬元；二〇二二年核發一萬四千多人、二〇二三年核發一萬六千多人，二〇二四年核發一萬七千多人。但領取後至今遷出的，二〇二二年有十五％、二〇二三年有廿三．二％、二〇二四年有廿．九％。生完小孩一年內就搬走的，三年平均為十四％，兩年內遷出的約廿％，剩下八成雖戶籍還在，「住不住在台北市還不知道？」

花錢留不住人 民政局允研議改善

秦慧珠認為，這是一個花錢留不住人的「冤大頭政策」，是失敗的政策，沒有任何人口政策的正面意義，反而讓人口越來越流失，市府應該檢討。並呼籲蔣萬安競選連任時，絕對不可以把生育補助再提高。

明年新北獎勵一樣 恐更多人遷出

陳永德坦言確如秦慧珠所言狀況，更擔心明年新北市的生育獎勵金將跟北市一樣，屆時恐有更多人因工作環境、經濟壓力等因素，選擇到新北市。市府不只提供生育獎勵金，還有托育、就業、社會住宅，甚至職業保障措施，已經想盡辦法留人。

