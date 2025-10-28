為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林口文小五用地 將新設全齡國小

    2025/10/28 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜（中）前往南勢國中視察校舍二期工程，並宣布將在文小五用地新設一所結合教育、托育與社福的全齡國小。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）前往南勢國中視察校舍二期工程，並宣布將在文小五用地新設一所結合教育、托育與社福的全齡國小。（記者羅國嘉攝）

    明年啟動籌備 設幼兒園8班、國小48班、托老中心

    新北市林口區人口快速成長，教育需求增加，市長侯友宜昨天前往南勢國中視察校舍二期工程，宣布市府將在文小五用地新設一所結合教育、托育與社福的全齡國小，規劃四十八班國小與八班幼兒園，預計二〇二六年啟動籌備、一二三學年度完工招生，打造兼具環保、科技與社區共融的新世代校園。

    侯友宜指出，南勢國中市府投入十七．〇六億元興建校舍，第一期已啟用並招收七年級學生，第二期工程預計二〇二六年完工，將新增普通與專科教室、圖書館、體育館、風雨球場與運動操場，滿足擴班與多元教學需求。此外，校內規劃社福大樓，預計二〇二六年底完工，將設置幼兒園、托育中心與托老中心，形成從幼兒到長者的全齡服務體系，落實學校與社區共榮理念。

    南勢國中二期工程 明年底完工

    侯友宜也宣布，市府將於文小五用地新設國小，規劃四十八班國小與八班幼兒園，預計二〇二六年啟動籌備、一二三學年度完工招生，實踐〇至十二歲「在地共育」目標，讓孩子就近入學、家長安心托育。

    市議員蔡淑君說，林口長期存在幼兒就學壓力，她多次接獲家長陳情，有住在學校對面的家庭，因學校額滿而無法讓孩子入學，目前教育資源規劃與林口人口成長不符，因此文小五設立學校刻不容緩，如今計畫落實，家長不必再為孩子就學四處奔波。

    低收學生午餐補助 擬納就讀外縣市

    另外，市議員山田摩衣昨天質詢指出，新北市推動低收入戶學生午餐補助，目前僅限就讀市內高中職的學生受惠，導致設籍新北市、赴外縣市就讀五專的低收學生無法領取補助，與台北市的彈性制度相比，新北市政策不公平，呼籲市府檢討。

    教育局長張明文回應，將研議擴大補助範圍，將設籍新北市但就讀外縣市學校的低收戶學生納入午餐補助對象。

