宜市中山、宜蘭國小操場 將建地下停車場

宜蘭縣政府將在宜蘭市中山、宜蘭國小共用的後操場興建地下停車場。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府為解決宜蘭火車站周邊停車需求，因應未來鐵路高架後都市發展；明、後兩年共編列二千萬元預算，將辦理宜蘭市中山、宜蘭國小地下停車場委託規劃設計案，預計在二校共用的後操場設置地下二層停車場，可提供三六〇席汽車停車空間，預估經費七億元，如果經費到位，最快二〇二八年動工。

縣府表示，中山、宜蘭國小地處市中心商業區旁，鄰近宜蘭火車站、丟丟噹廣場及幾米公園，假日吸引大量遊客，且未來鐵路高架化後，宜蘭市東、西區都市縫合，周邊道路及土地開發，該區域將成為宜蘭市發展樞紐，停車供給恐面臨極大考驗。

縣府認為，現階段有開闢地下停車場需要，一併整合宜蘭及中山國小家長接送需求，提升周邊交通及停車空間服務品質，決定明年編列一千二百萬元、後年編八百萬元辦理規劃設計案，並同步向中央爭取工程經費補助，希望規劃設計完成就可施工。

縣府表示，停車場完成後，上、放學特定時段會開放家長免費接送學生，不會造成家長額外負擔，而且能解決雨天接送不便以及停車問題，提升學童就學安全。

