嘉市城市博覽會 展現創意行動力

嘉義市政府將於十二月十二日至廿八日舉辦「三二〇＋一嘉義市城市博覽會」，串聯十七個場域，規劃十六檔主題展覽、超過卅場演出及五十場以上活動，並結合兩百多家在地品牌參與，推出嘉義大舞台演出、品牌市集、走讀活動、工作坊及親子課程等，展現嘉義多元產業的創意與行動力。

串聯17場域、16檔主題展覽

市長黃敏惠、市府文化局長謝育哲昨天宣傳；黃敏惠說，今年博覽會以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大主題策展，活動與百貨通路聯名、與旅宿業者推出主題住房方案及設計活動限定禮盒。

12月12日至28日舉辦

謝育哲說，博覽會由華麗邏輯創意總監林昆穎擔任總策展人，音樂總監「米奇林」策劃三首主題歌曲，邀請金曲獎得主陳建瑋、李英宏、藝人王彩樺與樂團美秀集團演唱，首波主題曲「佮伊做陣行」昨由陳建瑋、李英宏攜手演唱。

謝育哲說，「共享城市」主展館設在市府北棟大樓基地、市府一樓大廳，有荷蘭國際建築團隊MVRDV打造的永續願景館、嘉義大舞台、我們嘉義輪等活動及展覽；「宜居城市」在嘉義舊監獄及宿舍群、檜意森活村、森林之歌、北香湖公園等主題區，規劃嘉私選物、321Party嘉義潮流節等活動；「摩登城市」邀請百間店家共推聯名計畫、嘉義歌單全城播放、舉辦中央噴水圓環光影秀及城市導覽活動。

