防制揚塵 濁水溪裸露地11/15前修復

受東北季風、風神颱風共伴效應影響，10月20日起雲林縣部分鄉鎮陷入漫天飛沙。（記者李文德攝）

季風與颱風共伴效應 上週揚塵日6天 空品拉警報

上週東北季風與颱風共伴影響，造成濁水溪南岸雲林西螺、崙背、二崙、台西及麥寮等鄉鎮出現「漫天飛沙」，空氣品質拉警報，居民怨聲載道，立法院衛環委員會昨天與相關部會到濁水溪出海口視察，提出降低風速預警等解方，盼降低揚塵危害。

第四河川分署張朝恭分署長指出，二〇一七年起各部會投入揚塵治理工程，讓每年五九天揚塵日，降至兩日的最佳紀錄，但今年兩颱風報到，讓濁水溪河床沖出約四百公頃裸露地，季風與颱風共伴效應影響下，強風一吹就颳起沙塵。

張朝恭表示，今年雲林揚塵事件日有九天，其中有六天就在上週發生，四河分署十九日起依環境部的預報，針對全區高風險堤段展開應變，如佈水線噴水、便道灑水等，正全力趕辦裸露地復原作業，預計下月十五日前完成。另外，雲林縣環保局也派出洗街車加強麥寮、台西等地街道灑水。

相關部會視察 提短中長期解方

立委劉建國昨天與環境部次長謝燕儒、水利署長林元鵬、林業保育署副署長廖一光到濁水溪出海口視察，也與民眾商討未來解方，民眾提出將河床高度降低、稻草防沙工法難抵洪水沖毀等盼能得改善。

謝燕儒指出，針對揚塵預警發布，將原風速每秒八公尺標準改為每秒七公尺，以利相關單位快速執行預防工作；林元鵬表示，短期會先解決裸露地，中長期會徹底性規劃清淤、土砂裸露等工程，盼能將每年揚塵日控制在五天以內。

劉建國說，濁水溪揚塵治理工程好不容易從原本由五九天揚塵日，降至最佳紀錄兩日，期盼出席各部會收集意見後能盡速規劃，一個月內提出應變作為，降低揚塵對民眾生活衝擊。

