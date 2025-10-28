食品工廠群聚 台南登革熱確診添一例

台南新增一例登革熱本土病例，為日前確診本土登革熱個案食品工廠群聚事件的同事，為該廠第三例，個案出現發燒主動通報，衛生局成功攔截阻斷社區擴散風險；該案於病毒血症期活動足跡有鹽水、佳里與東區。

新增登革熱本土病例經衛生局疫調顯示，該案為南區本土登革熱群聚之食品工廠員工，為該廠第三例，同為第三型病毒；本案於廿一日擴大篩檢NS1及PCR檢驗均為陰性，廿五日監測期內出現發燒症狀，隨即主動回報公司與衛生所並就診，後PCR檢驗確認陽性確診，住院治療中。

登革熱防治中心主任李翠鳳主持台南市登革熱流行疫情二級指揮中心第四次會議，另邀疾管署及國家衛生研究院共同研商討論防治措施，針對南區工廠群聚事件列管對象，全部以第三例確診新個案發病日起算，將監測期延長至十一月廿六日。

李翠鳳表示，該食品工廠自主停工至十月廿九日，配合登革熱防治中心於停工期間重新進行化學防治作業；對於居住地、工作地及活動地擴大動員環境孳生源清除及掃蚊病毒監測，針對密切接觸者採檢、健康監視和衛生教育，及請醫療院所加強通報。

