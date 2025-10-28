桃園客家星級美食推薦 11/9揭曉

客家名菜—薑絲炒粉腸，口感酸辣爽脆，帶有濃郁的客家風味。（桃市客家局提供）

桃園市政府客家事務局首度舉辦「桃園客家星級美食推薦」，集結十五位藝人、料理達人及美食部落客，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共有四十六間店家獲得青睞入圍，將於十一月九日在中原文創園區十四倉辦理客家星級美食推薦名單公布會，揭曉最受名人歡迎的店家，現場還有試吃體驗，歡迎民眾一起來感受星級料理的魅力。

客家局長范姜泰基表示，桃園的客家族群人數超過九十萬，是全國客家人最多的城市，客家美食餐廳、小吃及特色店家林立，為增加話題性，廣邀各界名人推薦，包含知名電視節目主持人吳鳳、活躍於餐飲文化與媒體領域的費奇、曾主持多個客家飲食節目，也是金鐘獎主持人的陳明珠，於社群平台上具有影響力與號召力，其參與為活動帶來更多討論熱度。

范姜泰基說，「桃園客家星級美食推薦」活動，每位名人是以秘密客身分前往各地店家試吃後，推薦心中最屬意的五間店家美食，獲得最多名人推薦的店家，將成為名人圈中的人氣王。

客家小炒為傳統客家菜餚，也是多位名人推薦的在地好味道。（桃市客家局提供）

