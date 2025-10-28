為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    115年全民運動會籌備處 桃園揭牌

    2025/10/28 05:30 記者李容萍／桃園報導
    115年全民運動會籌備會揭牌，桃園市長張善政（後中）允諾將比賽辦到最好。（記者李容萍攝）

    115年全民運動會籌備會揭牌，桃園市長張善政（後中）允諾將比賽辦到最好。（記者李容萍攝）

    一一五年全民運動會由運動部主辦、桃園市政府承辦，將於明年十月十七日至廿二日登場。運動部全民運動署長房瑞文、桃園市長張善政昨同台為籌備會揭牌；張善政表示，市府會全力完成一一五年全民運動會籌辦任務，將比賽辦到最好，讓選手發光、閃耀桃園。

    兩年一度的全民運動會，比賽項目以非亞、奧運賽事項目為主，包括健力、飛盤、龍舟及有氧體操等十六項為應辦賽事，主辦縣市可依地方特色自選十六項選辦賽事，桃園選擇五人制足球、巧固球、太極拳及獨輪車等，將於桃園市境內卅九處場地舉行。

    房瑞文表示，運動部今年九月成立至今一個多月，明年的全民運雖然賽事不是亞、奧運比賽項目，但多數仍為世界運動會主流項目，並新增獨輪車、有氧舞蹈等創新項目，籌備處揭牌象徵籌辦工作進入倒數，運動部已核定場館整修經費，後續需仰賴市府各局處密切合作，期待與桃園攜手舉辦成功的全民運動會。

    張善政表示，桃園很榮幸成為運動部成立後第一個承辦的縣市，也是一個里程碑，賽事為期六天，規劃卅二個競賽種類，市府團隊與籌備會夥伴將全力以赴把運動會辦好。

    桃園市議員張曉昀點出，全民運比賽場地之一的青埔慢速壘球場日前傳出紅土鬆動，民眾反映跑起來像在沙灘；體育局長許彥輝表示，全市卅九處比賽場地勘查超過一百一十次，其中有廿三處正進行修繕，體育局規劃對青埔慢壘場進行整修工程，預估明年二月招標修繕，確保場地能順利投入全民運動會使用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播