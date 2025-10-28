115年全民運動會籌備處 桃園揭牌

115年全民運動會籌備會揭牌，桃園市長張善政（後中）允諾將比賽辦到最好。（記者李容萍攝）

一一五年全民運動會由運動部主辦、桃園市政府承辦，將於明年十月十七日至廿二日登場。運動部全民運動署長房瑞文、桃園市長張善政昨同台為籌備會揭牌；張善政表示，市府會全力完成一一五年全民運動會籌辦任務，將比賽辦到最好，讓選手發光、閃耀桃園。

兩年一度的全民運動會，比賽項目以非亞、奧運賽事項目為主，包括健力、飛盤、龍舟及有氧體操等十六項為應辦賽事，主辦縣市可依地方特色自選十六項選辦賽事，桃園選擇五人制足球、巧固球、太極拳及獨輪車等，將於桃園市境內卅九處場地舉行。

房瑞文表示，運動部今年九月成立至今一個多月，明年的全民運雖然賽事不是亞、奧運比賽項目，但多數仍為世界運動會主流項目，並新增獨輪車、有氧舞蹈等創新項目，籌備處揭牌象徵籌辦工作進入倒數，運動部已核定場館整修經費，後續需仰賴市府各局處密切合作，期待與桃園攜手舉辦成功的全民運動會。

張善政表示，桃園很榮幸成為運動部成立後第一個承辦的縣市，也是一個里程碑，賽事為期六天，規劃卅二個競賽種類，市府團隊與籌備會夥伴將全力以赴把運動會辦好。

桃園市議員張曉昀點出，全民運比賽場地之一的青埔慢速壘球場日前傳出紅土鬆動，民眾反映跑起來像在沙灘；體育局長許彥輝表示，全市卅九處比賽場地勘查超過一百一十次，其中有廿三處正進行修繕，體育局規劃對青埔慢壘場進行整修工程，預估明年二月招標修繕，確保場地能順利投入全民運動會使用。

