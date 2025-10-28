桃園市民卡APP改版 仍不能搭公車

系統無法註冊會員 停車費也無法減免5折 智發會︰明年完成建置

桃園市民卡App虛實整合不足，今年一月完成改版，但部分功能如搭乘公車仍得依靠實體卡，桃市府智慧城鄉發展委員會（簡稱智發會）昨日於市議會工作報告，主委廖修武表示，預計明年初先完成公車車機安裝，即可使用電子支付乘車，接續將與合作的電子支付業者洽談，整合市民卡乘車優惠方案，力拚七、八月完成，屆時市民將能以一支手機完成乘車支付並享有市民卡乘車優惠。

議員批不如雙北、台中 還被審計處點名

桃園市議員王珮毓質詢指出，市民卡App改版後依舊存在諸多問題，像是系統有問題無法順利註冊會員、停車費減免五折無法落實、無法提升使用率、跨平台整合不足等，尤其至今仍無法用來搭乘公車。

議員謝美英也說，雙北市公車今年底前將全面支援多元行動支付，乘客除了悠遊卡等既有票證，還能用LINE Pay、全支付、悠遊付乘車碼等掃碼搭車，「台中Go」也加入Taiwan PASS交通電子票券行列，民眾不僅可掃描QR Code進台中捷運，還能在四十八小時內無限次搭乘市區公車及四條台灣好行路線，反觀標榜智慧城市的桃園，還被審計處點名市民卡APP都無法搭公車。

廖修武表示，市民卡APP不能直接搭乘公車，而是依靠合作的電子支付系統，目前市民卡APP中的電子支付已能用來繳納罰鍰，至於要用來搭乘公車有兩大困難需要突破，一是公車硬體設備，二是桃園相較雙北市有提供市民卡乘車優惠，必須與合作的電子支付系統個別洽談、整合。

市府︰未來除行動乘車 也有智慧服務

廖修武說，交通局已協調公車業者向中央申請補助，改採支援多元支付的車機設備，預計明年初先完成裝機，屆時民眾只需使用手機內常用的電子支付，即可感應扣款搭乘公車，市府也將與合作的電子支付業者洽談，整合市民卡乘車優惠方案，預計最快明年七、八月，市民只要透過市民卡APP完成身分驗證，即可於合作電子支付平台使用專屬優惠乘車碼支付，而除了行動乘車功能，也會整合交通資訊、垃圾清運、新手媽媽福利申辦，以及好孕、敬老、愛心叫車服務等多項智慧服務。

